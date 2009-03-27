ГЛАВНОЕ на 27 марта (день)

Новости ТЭК

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» 26 марта вылетела в Москву и сегодня проводит переговоры с ОАО «Газпромом» о подписании технического соглашения о транзите газа на 2009 год.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Вчера вылетели… Это рабочая поездка. Основной вопрос – техсоглашение. Есть намерения подписать его», – сказал он.

Техническое соглашение предусматривает условия транзита российского газа по территории Украины.

Заключенные в Брюсселе договоренности по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) наносят серьезный удар по намерениям России стать энергетической сверхдержавой, пишет российское деловое издание «Ведомости».

«И хотя подписанный документ рамочный, а украинский премьер Юлия ТИМОШЕНКО и представители ЕС уже высказались в том духе, что декларация не закрывает для России возможности участия в модернизации ГТС, одинаково то, что произошло, – болезненный удар по самому дорогому, что есть у российского руководства с 2005 года – идеи энергетической сверхдержавы», - пишет российское издание.

«Ведомости» отмечают, что основой планов российского руководства стать энергетической сверхдержавой было обеспечение энергетической безопасности через контроль над распределительными сетями и заключение долгосрочных двусторонних договоров о снабжении газа.

«В Беларуси контроль был получен. Украине такие соглашения предлагали не раз», - отмечает издание.

«Ведомости» пишут, что в России рассматривали два варианта «сдачи» украинской ГТС: оптимальный – «Газпрому», наиболее вероятный – международному консорциуму при участии «Газпрома».

«И здесь такая неприятность. Украина «сдала» ГТС одной Европе. Европу можно понять: последние газовые войны привели ее к выводу, что ни Украине, ни России доверять нельзя, а лучше закупать весь газ на российской границе», - отмечает издание.

В Стокгольмском арбитражном суде 24 марта были заслушаны позиции сторон по искам RosUkrEnergo (50% принадлежит "Газпрому", 45% – предпринимателю Дмитрию Фирташу и 5% – Ивану Фурсину) к НАК "Нафтогаз Украины". Об этом "Коммерсант-Украина" рассказал источник в "Газпроме".

"Суд объединил несколько исков в одно производство. Суть их заключается в том, чтобы вернуть задолженность "Нафтогаза" в объеме более $600 млн за газ, потребленный Украиной в 2008 году, а также принудить НАК поднять из хранилищ и транспортировать до границы с Польшей до 11,5 млрд. кубометров газа",– цитирует слова источника издание. Пресс-секретарь "Нафтогаза" Валентин Землянский подтвердил, что предварительное заседание суда прошло, но от комментариев отказался. Директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин с учетом падения цен на газ во II квартале 2009 года оценивает второй иск в денежном выражении в $3 млрд.

В то же время источник, близкий к Дмитрию Фирташу, уточнил, что на заседании суда "Газпром" поддержал требования RUE. Изменение позиции монополии, которая обвинила трейдера в разжигании газовой войны России и Украины в начале года, собеседник Ъ объясняет тем, что в понедельник была подписана газовая декларация ЕС и Украины, в которой содержится инициатива покупателей закупать весь российский газ на российско-украинской границе. Этот документ вызвал жесткую критику со стороны Москвы.

В Генеральной прокуратуре не исключают подачи апелляции на решение Шевченковского районного суда Киева, который отменил постановление СБУ о возбуждении уголовного дела по факту завладения должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» 6,3 млрд. кубометров транзитного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

«Поэтому мы сейчас изучим эту ситуацию. Если будут основания, то мы будем соответственно реагировать: я не исключаю, что будет подана апелляция. Мы изучим решение суда, заслушаем позицию прокурора», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Финансовые новости

Япония рассматривает возможность предоставления Украине иенового кредита в эквиваленте 5 млрд. долларов США.

Об этом УНИАН сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

По его словам, эта тема, в частности, обсуждалась во время переговоров между премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, главой правительства Японии Таро АСО, министром финансов Японии Каору ЙОСАНО и руководством Японского банка международного сотрудничества (JBIC).

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что уже на следующей неделе Япония намерена направить в Украину экспертов для окончательного определения условий и направлений использования кредита.

“На сегодня есть договоренность, что этот кредит может быть предоставлен на условиях даже более выгодных, чем в МВФ”, - сказал министр. В частности, по его словам, Украина может рассчитывать на 25-летний срок возвращение кредита с отсрочкой выплаты 3-5 лет.

По словам Б.ДАНИЛИШИНА, эти средства могут “использоваться только на развитие, в частности, модернизацию коммунальной сферы и ГТС, а не на “проедание”. При этом Япония, отметил он, не выдвигает никаких политических условий. Главное условие – банковские гарантии и в последнюю очередь – гарантии правительства.

“Кредит никоим образом не связан с тем, какое правительство будет”, – подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

По его словам, эти средства могут быть предоставлены одному из государственных банков, вероятнее всего, “Укрэксимбанку”.

Б.ДАНИЛИШИН отметил, что Япония заинтересована в предоставлении такого кредита, поскольку это будет способствовать расширению рынка сбыта японских товаров и услуг.

В свою очередь, по его словам, Украина подготовила проект закона относительно отмены 13% надбавки к пошлине на импорт ряда групп товаров, в частности, автомобилей.

Две недели тому назад, сказал министр, он встречался с представителями экономического блока японского правительства, во время которых затрагивался вопрос изменения структуры импорта с Японией.

“Сейчас преимущественно это готовы товары, а мы хотели бы, чтобы это были также инвестиции”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Он подтвердил информацию о том, что в апреле Украина должна получить от Японии 150 млн. евро – половину суммы за приобретение украинских квот на выбросы парниковых газов в атмосферу. (Украина в марте подписала договор с Японией о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа).

Завершена процедура присоединения "Факториал-Банка" на правах отделения к "СЕБ Банку". Об этом сообщается на сайте "СЕБ Банка".

Согласно предоставленной информации, 23 марта 2009 года на собрании акционеров были утверждены результаты присоединения АБ «Факториал-Банк» к ОАО «СЕБ Банк».

«Утвержден Передаточный акт (Передаточный баланс), подписанный между АБ «Факториал-Банк» и ОАО «СЕБ Банк» 23 марта 2009 года, согласно которому все активы и обязательства АБ «Факториал-Банк» были переданы ОАО «СЕБ Банк», и признаны права и обязанности АБ «Факториал-Банк», переданные по Передаточному балансу (Передаточному акту) и указанные в нем», - говорится в сообщении.

В результате присоединения "Факториал-Банка" уставный капитал "СЕБ Банка" увеличен на 102,111 млн. грн. – до 215,689 млн. грн.

Правление "СЕБ Банка" утверждено в таком составе: председатель правления Александр КОРОТИН, члены правления Мантас ШУКЯВИЧЮС, Владимир ПАВЕЛКО, Виталий ВОРОТНИКОВ, Кристиан АНДЕРССОН.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2670/8,3450, к 11:00 сузился спрэд 8,2800/8,3430, а к 12:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 8,2850/8,3200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2455/0,2495, к 11:00 сузился спрэд 0,2450/0,2575, а к 12:00 выросли до уровней 0,2465/0,2485. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 33,4500 (+0,0750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3578/80, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2013/11,3130, к 11:00 цены установились на следующих значениях 11,2189/11,3103, а к 12:00 зафиксировались на уровне 11,2257/11,2791.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по цене 8,19 грн., что на 0,4% дешевле, чем вчера, и предлагают по цене 8,32 грн., что дешевле на 0,3%. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 8,15-8,24 грн., по продаже – 8,27-8,40 грн.

Сегодня украинские банки наиболее часто покупают евро по цене 10,94 грн., что дешевле на 0,2%, чем 26 марта, и предлагают по цене 11,34 грн. – курс почти не изменился. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,80-11,07 грн. Предложения банков по продаже евро колеблются в пределах 11,22-12,00 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня составил 0,2258 грн. (курс повысился на 0,8%, по сравнению с 26 марта), продажи – 0,2559 грн. (на 0,7% дороже). Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,237 грн., по продаже – 0,24-0,283 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по цене 8,19, продают по 8,30 грн. (курс незначительно понизился, по сравнению с 26 марта). Средний курс покупки/продажи евро в киевских банках также незначительно снизился – до 10,94/11,32 грн. Курс покупки российского рубля в среднем по банкам составляет 0,2251 грн., продажи – 0,2598 грн. (по сравнению с 26 март зафиксирован незначительный рост курса).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,40 грн., евро – 11,00/11,40 грн., рубль – 0,198/0,28 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 10,90/11,55 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,17/8,27 грн., евро – 10,95/11,25 грн., рубль – 0,233/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 26 марта, составляет 7,70, к евро – 10,47739, к российскому рублю – 0,23008.

Законодательство

Государственная таможенная служба Украины с 25 марта т.г. начала растаможку грузов с импортными товарами, кроме холодильников и автомобилей, без взимания 13% надбавки к ввозной пошлине.

Как сообщили УНИАН на таможенном посту «Одесса порт», такая растаможка происходит с 00.00 часов 25 марта в соответствии с письмом Гостаможслужбы от 24 марта № 11/1-10.21/2619-ЕП. В письме указывается, что постановление Кабмина об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине вступило в силу именно с 25 марта, согласно ст. 55 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

Однако, напомним, постановление об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине Кабмин принял на своем заседании 18 марта с.г. Согласно Закону «О Таможенном тарифе Украины», это постановление должно вступить в силу на 10-й день после его публикации.

Вместе с тем, информация о публикации соответствующего постановления Кабмина в официальных изданиях, отсутствует.

В пресс-службе Гостаможслужбы УНИАН заявили, что пока не готовы прокомментировать ситуацию, пообещав предоставить комментарий позже.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Президент считает невозможным подписать этот закон, поскольку он предусматривает снижение платежной дисциплины относительно уплаты страховых взносов, что приведет к уменьшению поступлений в Пенсионный фонд Украины и росту задолженности по их уплате, которая на 1 марта составляет более 2,3 млрд. грн.

В условиях дотирования бюджета Фонда государством это может привести к несвоевременной выплаты пенсий гражданам, тем самым нарушив их конституционное право на социальную защиту (статья 46 Конституции Украины).

Такая ситуация является недопустимой, поскольку данные выплаты для значительной части пенсионеров - это единственный источник к существованию.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Конституционный Суд безотлагательно рассмотреть его представление о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» от 15 января 2009 года №890-VI.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент обратился к КС, поскольку считает, что ряд положений данного закона не отвечает Конституции. В частности, неконституционной он считает норму, которой законодатель фактически уполномочивает Верховную Раду определять основания для создания следственной комиссии в каждом конкретном случае по собственному усмотрению своим постановлением.

Также неконституционным Президент считает положение закона о том, что ВСК ВР уполномочена самостоятельно определять срок предоставления ей документов и информации по вопросам, по поводу которых проводится расследование, государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, руководителями (или должностными лицами, исполняющими их обязанности) предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также объединениями граждан.

Исходя из этих и других обстоятельств Президент просит КС рассмотреть закон на предмет соответствия Конституции и, учитывая особое общественное и конституционно-правовое значение затронутого вопроса, просит суд рассмотреть это конституционное представление безотлагательно.

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению уполномочена заместитель главы секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

Международные новости

Мировой экономике потребуется 2-3 года для того, чтобы компенсировать урон, нанесенный кризисом.

Об этом заявил телеканалу France-2 глава Международного валютного фонда /МВФ/ Доминик СТРОСС-КАН.

По мнению главы МВФ, возобновление экономического роста "возможно ожидать, начиная с первого полугодия 2010 года". Однако он будет возможен лишь в том случае, если страны обеспечат разработку и проведение "адекватного курса" в экономике, прежде всего по оздоровлению банковской сферы, подчеркнул Д.СТРОСС-КАН.

В настоящее время банковская сфера "практически находится в замороженном состоянии", считает глава МВФ. "Денежные средства, направляемые государственными структурами во Франции, Германии и США на борьбу с кризисом, уйдут бесследно, как вода в песок, если не удастся восстановить нормальную работу системы кредитования и избавиться от "токсичных" активов в банковско-биржевой системе", - подчеркнул Д.СТРОСС-КАН.

По его данным, объем так называемых "токсичных", то есть неликвидных активов, находящихся в банках, "превышает 2200-2300 млрд долларов", передает ПРАЙМ-ТАСС.

В то же время глава МВФ считает нормальным в сложившейся ситуации увеличение государственной задолженности, обусловленной принимаемыми мерами по выходу из кризиса и финансированию оживления экономики. "В дальнейшем, однако, потребуется предпринять необходимые шаги и вернуться к приемлемым уровням госзадолженности", - отметил Д.СТРОСС-КАН.

Европейский парламент не доволен высокими ценами на продовольствие в странах-членах Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом идет речь в одобренном 26 марта на сессии Европарламента в Страсбурге докладе Катерины БАТЦЕЛИ (группа социалистических партий, Греция).

“За” проголосовали 390 депутатов, против – 112, воздержались – 71.

В документе отмечается, что на сегодняшний день цены на продовольственные товары для конечных потребителей, в целом, в 5 раз выше цен производителей. В связи с этим депутаты призвали Еврокомиссию как можно скорее установить причины такой разницы.

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что часть переработчиков и поставщиков продовольствия злоупотребляют своим монопольным положением на рынке, что отражается на увеличении конечной цены на продукты питания.

В своем документе Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о создании эффективной европейской рыночной мониторинговой системы, которая даст возможность следить за ценовыми трендами и ростом цены на протяжении всей цепочки от “огорода до стола”.

Депутаты также призвали Еврокомиссию создать общеевропейскую базу данных, доступную для граждан ЕС, которая содержала бы информацию относительно структуры цен на продовольствие.

Ассоциация розничных торговцев ЕС EuroCommerce уже раскритиковала это решение Европарламента, назвав его “предвзятым и несбалансированным”.

“Найти козла отпущения всегда легко. Решить проблему – намного сложнее”, - сказал по этому поводу генеральный секретарь Ассоциации Ксавьер ДЮРЬЕ.

В Ассоциации считают, что депутаты, в частности, не учли тот факт, что розничные торговцы преимущественно не покупают продовольствие напрямую у производителей, а создание базы данных относительно структуры цен приведет лишь к установлению дополнительных барьеров для них без какой-либо выгоды для бизнеса. Сам доклад, по убеждению Ассоциации, призывает к возвращению от рыночной к централизованной плановой экономике.

(УНИАН)