Эффективность ЕЭП без Украины снижается вдвое

Эффективность Единого экономического пространства без участия в нем Украины снижается в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Москве на пятом заседании украинско-российского форума сказал сопредседатель форума Сергей ГЛАЗЬЕВ.

«Выступив инициатором создания ЕЭП, Украина сегодня оказалась в стороне от процесса его формирования. Между тем, ЕЭП без Украины дает снижение экономической отдачи в два раза», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.

Он подчеркнул, что без участия Украины эффективность всех интеграционных программ на постсоветском пространстве на порядок ниже.