Эффективность ЕЭП без Украины снижается вдвое
14:16, 27 марта 2009Разное
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Мнение эксперта
Эффективность Единого экономического пространства без участия в нем Украины снижается в два раза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Москве на пятом заседании украинско-российского форума сказал сопредседатель форума Сергей ГЛАЗЬЕВ.
«Выступив инициатором создания ЕЭП, Украина сегодня оказалась в стороне от процесса его формирования. Между тем, ЕЭП без Украины дает снижение экономической отдачи в два раза», - сказал С.ГЛАЗЬЕВ.
Он подчеркнул, что без участия Украины эффективность всех интеграционных программ на постсоветском пространстве на порядок ниже.
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