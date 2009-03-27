СП опасается прошлогоднего инцидента с Посланием Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершает подготовку ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении государства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил заместитель руководителя Секретариата Президента - представитель Президента в парламенте Игорь ПОПОВ.

По его словам, глава государства выполнит норму Конституции и представит парламенту свое виденье экономических, политических и общественных процессов в нашей стране. И.ПОПОВ отметил, что В.ЮЩЕНКО надеется, что в Верховной Раде больше не повторится прошлогодний прецедент, когда депутаты из фракции БЮТ заблокировали парламентскую трибуну, чтобы не допустить выступления главы государства.

«Президент настроен донести до депутатского корпуса свое понимание важных проблем, возникших перед страной. В.ЮЩЕНКО верит, что послание станет документом, на основе которого власть объединит усилия для преодоления глубоких кризисных явлений в политической, экономической и общественной жизни Украины», – сказал он.

И.ПОПОВ также отметил, что Президент выступит в Верховной Раде только тогда, когда парламент проголосует за внесение этого вопроса в повестку дня, определит день и время для оглашения послания.

«Этим голосованием Рада подтвердит, что настроена услышать главу государства. В.ЮЩЕНКО хочет выступить перед всем составом депутатского корпуса, а не только перед его частью, в присутствии председателя Верховной Рады, его заместителей, руководителей фракций. Президент придает большое значение этому посланию и верит, что оно будет воспринято парламентом как определяющий документ, который дает обществу и власти реальные инструменты решения неотложных проблем страны», - отметил представитель Президента в парламенте.

Как сообщал УНИАН, на заслушивании в ВР ежегодного послания Президента настаивает фракция Блока Литвина. Ее представители заявили, что фракция не будет голосовать за назначение министра иностранных дел, пока не будет послания Президента к Верховной Рад