Балога просит ГПУ заняться невзысканием таможней 13% надбавки

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что Генеральная прокуратура должна проверить законность невзыскания органами Государственной таможенной службы 13% надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом идет речь в письме В.БАЛОГИ на имя генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

Согласно сообщению, в соответствии со статьей 3 «Заключительных положений» Закона Украины «О Таможенном тарифе Украины» Кабинет Министров Украины наделен правом уменьшать (отменять) временную надбавку к действующим ставкам ввозной пошлины в размере 13 процентов от таможенной стоимости товаров, введенную Законом Украины от 4 февраля 2009 года № 923-VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом» путем издания соответствующего постановления, которое вступает в действие на десятый календарный день после официального обнародование и теряет действие в день окончания действия временной процедуры.

«В нарушение данной законодательной нормы Государственная таможенная служба Украины 24 марта 2009 года письмом за № 11/1-10.21/2619-ЕП проинформировала начальников региональных таможен, начальников таможен о вступлении с 00 часов 25 марта 2009 года в действие постановления Кабинета Министров Украины об отмены этой временной надбавки за исключением товаров по кодам в соответствии с УКТВЭД 8418 и 8703.

Однако, по состоянию на 27 марта 2009 года, акт, на который ссылается Гостаможня, Кабинетом Министров Украины не издан», – указывается в письме.

В.БАЛОГА считает, что таким образом таможенные органы незаконно прекратили взыскание надбавки с товаров (по группам или кодам УКТВЭД): 0202, 0203, 0206 - 0210, 0504 - 0506, 0509, 0511 (кроме товарной позиции 0511 10 00 00), 0808, 1601 - 1605, 1701, 1702 (кроме патоки крахмальной в товарной позиции 1702 30 99 00), 2204 - 2208, 2701, 4203, 4303, 57, 60 - 65, 6806, 6901, 7201, 7301, 7321, 8401, 8414, 8501, 8516, 8702 и 8704.

«Считаем, что такими действиями Государственная таможенная служба превысила предоставленные ей полномочия, чем нанесла значительный ущерб государственному бюджету и имиджу Украины как правового государства. В связи с этим прошу провести проверку законности действий должностных лиц Государственной таможенной службы Украины, при наличии оснований предпринять соответствующие меры реагирования и о результатах проинформировать лично главу государства», – говорится в письме главы СП.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба Украины с 25 марта начала растаможивание грузов с импортными товарами, кроме холодильников и автомобилей, без взыскания 13% надбавки к ввозной пошлине.

Как сообщили агентству на таможенном посту «Одесса порт», такое растаможивание происходит с 00.00 часов 25 марта в соответствии с письмом Гостаможни от 24 марта № 11/1-10.21/2619-ЕП. В письме указывается, что постановление Кабмина об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине вступило в силу именно с 25 марта, согласно ст. 55 закона Украины «О Кабинете министров Украины».

Однако, постановление об отмене 13% надбавки к ввозной пошлине Кабмин принял на своем заседании 18 марта т.г. По закону «О Таможенном тарифе Украины», это постановление должно вступить в силу на 10-й день после его публикации.

Вместе с тем, информации о публикации соответствующего постановления Кабмина в официальных изданиях нет.

В пресс-службе Гостаможни УНИАН заявили, что пока не готовы прокомментировать ситуацию, пообещав предоставить комментарий позже.