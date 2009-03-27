Антикризисные законы должны приниматься в присутствии послов и МВФ

В понедельник, 30 марта, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет встречу с послами стран Большой семерки (G7), председателем Представительства Еврокомиссии в Украине Жозефом Мануэлем ПИНТУ ТЕЙШЕРУ, председателем миссии Международного валютного фонда в Украине Максом АЛЬЕРОМ, директором Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартином РАЙЗЕРОМ и директором ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕКОМ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 24 марта сообщила о намерении обратиться к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой о рассмотрении 31 марта подготовленных и согласованных с международными организациями четырех антикризисных законопроектов в окончательном чтении.

«Когда мы были вместе с Президентом в Брюсселе, то вместе декларировали, что и фракция, которую возглавляет Президент, и фракция, которую де-факто возглавляю я, поддержат единогласно эти законопроекты. Я надеюсь, что так и будет», - сказала она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, процесс голосования в Верховной Раде при рассмотрении антикризисных законопроектов должен осуществляться публично в присутствии послов стран Европейского Союза и стран «Большой семерки». Премьер-министр сообщила, что планирует предложить В.ЛИТВИНУ пригласить на заседание ВР 31 марта представителей дипломатического корпуса.