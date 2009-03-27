Яценюк: Повышение ввозной пошлины не поможет нацпроизводителю
...и увеличит "тень"
Повышение ввозной пошлины на импорт не повлияет на защиту внутреннего рынка Украины.
Об этом сказал народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК во время телемоста Киев-Кировоград.
Он считает, что решение об увеличении ставок ввозной пошлины приводит к “тенезации рынка и увеличению коррупции на таможне”.
“Если раньше это был “серый” импорт, то теперь это будет “черный” импорт. Будут таскать все, как таскали там в 90-е годы, и под видом одного товара завозить другой”, – считает лидер “Фронта перемен”.
А.ЯЦЕНЮК считает, что для нынешнего правительства является характерным сначала вносить на рассмотрение парламента законопроект, “за который голосуют правительственные фракции, а затем рассказывать о том, что этот законопроект не нужен”.
Он отметил, что подтверждением этого является отмена 13% надбавки к ввозной пошлине на определенные категории товаров.
“Это классическое лоббирование тех людей, которые присутствуют в парламенте, и тех групп, которые сейчас практически держат политические партии и являются “акционерами” тех политических партий”, – заявил А.ЯЦЕНЮК.
18 марта Кабинет Министров Украины принял постановление об отмене действия 13% надбавки к пошлине на импорт товаров, кроме автомобилей и холодильников.