Кудрин: В 2009 г. экономика СНГ вырастет чуть больше, чем на 0

Экономика стран СНГ в 2009 году продемонстрирует рост, но он будет минимальным, заявил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин в пятницу на встрече с Гильдией финансистов. "Мы ожидаем, что темпы роста экономики СНГ останутся в положительной плоскости, но будут минимальными - около нуля или чуть больше", - сказал Кудрин. Он напомнил, что в прошлом году рост ВВП государств СНГ составлял 5-6%, а в 2007 году был еще на 3,5 процентного пункта выше. Кудрин отметил, что до кризиса страны СНГ отличались высокой динамикой развития, и наиболее чувствительными к кризису оказались Казахстан, Украина и Россия, потому что они больше остальных вовлечены в глобальную торговлю. Он заявил также, что в преддверии саммита "большой двадцатки", который пройдет в Лондоне 2 апреля, министры финансов и экономики стран СНГ 31 марта обсудят предложения, которые представит Россия на саммите. Кудрин также выразил надежду, что на саммите "большой двадцатки" будут приняты значимые для мирового сообщества решения, которые позволят преодолеть кризис.