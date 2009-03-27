Ющенко посетит Азербайджан 9-10 апреля
17:10, 27 марта 2009Разное
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С официальным визитом
На 9-10 апреля планируется официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Азербайджан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.
«9-10 (апреля – УНИАН) планируется визит в Азербайджан», - сказал он.
По словам А.ГОНЧАРУКА, в ходе визита будет проведено первое заседание Президентского совета, на котором будут рассмотрены вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.
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