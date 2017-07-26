Украина и Израиль проводят шестой раунд переговоров о создании зоны свободной торговли

Украина и Израиль начали шестой раунд переговоров о создании зоны свободной торговли, который будет посвящен вопросу доступа на рынки стран промышленных и сельскохозяйственных товаров.

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Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Facebook.

«Цель шестого раунда - продолжение детального рассмотрения вопросов доступа к рынкам сельскохозяйственных и промышленных товаров, в частности, в части определения степени снижения таможенных тарифов», - сообщила Микольская.

При этом торгпред отметила, что в рамках предыдущего раунда переговоров в марте стороны согласовали правила определения происхождения товаров, а также отдельные вопросы доступа товаров на рынки.

Как сообщал УНИАН, премьер-министры Владимир Гройсман и Беньямин Нетаньяху в средине мая заявили по результатам встречи, что Украина и Израиль заинтересованы в углублении двустороннего экономического сотрудничества и работают над выполнением одной из приоритетных задач - подписанием Соглашения о зоне свободной торговли до конца года.

По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).