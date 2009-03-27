КГГА хочет взять свыше 1 млрд. кредита под залог комимущества

Киевская городская госадминистрация рассчитывает уже 4-5 апреля получить кредит для погашения долга перед «Киевэнерго» в размере 1,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, после того, как правительство своим постановлением разрешило КГГА привлечь кредит для погашения долга перед «Киевэнерго» под залог объектов коммунального имущества, теперь окончательное решение должен принять Национальный банк Украины. А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что именно НБУ должен определить, какому банку или группе банков будет выделено рефинансирование под кредитование КГГА, под какую ставку будут выделены эти средства банкам и от этого, в свою очередь, зависит, под какую ставку банк выделит кредит непосредственно столичной горадминистрации. Нацбанк также должен определить, какие объекты из предоставленного НБУ перечня 157 объектов коммунального имущества будут привлечены в качестве залога под указанный кредит.

А.ГОЛУБЧЕНКО также отметил, что в понедельник, 30 марта, глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ «соберет правление и будет решать вопросы по кредиту». По прогнозам первого зампредседателя КГГА, средства по указанному займу столичная горадминистрация может получить уже 4-5 апреля т.г.

Справка УНИАН. Киевский городской совет на очередной сессии 19 марта принял решение о привлечении кредита в размере 1,2 млрд. грн. сроком на два года под залог коммунального имущества Киева. В перечень предлагаемого в залог имущества вошли 157 коммунальных зданий, в том числе театры столицы, здания музеев, здания научно-исследовательских учреждений НАН Украины, а также здания, которые занимают центральные органы исполнительной власти и другие объекты. Согласно решению горсовета, Главному финансовому управлению КГГА поручено привлечь этот кредит у ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик».

В то же время председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРИДЖУК заявил, что кредит Киевской городской государственной администрации на сумму 1,2 млрд. грн. должен предоставлять не один банк, а консорциум банков, поскольку если бы «Хрещатик» принял решение о предоставлении такого кредита, то ему пришлось бы нарушить сразу три норматива Нацбанка.

Кабинет министров Украины распоряжением №308-р от 25 марта 2009 г. согласился с предложением Киевской горгосадминистрации относительно оформления двухгодичного кредита для погашения задолженности перед АЭК “Киевэнерго” простыми векселями со сроком погашения до двух лет.