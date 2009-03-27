Политолог Выдрин назначен заместителем секретаря СНБО

Бывший нардеп от БЮТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Дмитрия ВЫДРИНА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Текст соответствующего указа (№ 205/2009) размещен на официальном сайте главы государства. Д.ВЫДРИН - известный политолог, директор Европейского института интеграции и развития, был народным депутатом Украины V созыва от БЮТ.

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