Политолог Выдрин назначен заместителем секретаря СНБО
19:02, 27 марта 2009Разное
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Бывший нардеп от БЮТ
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Дмитрия ВЫДРИНА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Текст соответствующего указа (№ 205/2009) размещен на официальном сайте главы государства.
Д.ВЫДРИН - известный политолог, директор Европейского института интеграции и развития, был народным депутатом Украины V созыва от БЮТ.
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