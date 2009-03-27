“Восточное партнерство” "зарежет" безвизовый режим с Евросоюзом

В Секретариате Президента считают, что инициатива ЕС “Восточное партнерство” может сделать невозможным введение безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Он отметил, что в решении Европейского Совета от 20 марта относительно инициативы “Восточное партнерство” появилось положение о либерализации визового режима с Украиной, а не о введении безвизового режима.

“В “Восточном партнерстве” появилась новая трактовка. В перспективе – не безвизовый режим, а либерализация”, - сказал он.

А.ГОНЧАРУК считает, что главной причиной, из-за которой ЕС тормозит введение безвизового режима с Украиной, является опасение создать прецедент.

“Думаю, что главная причина – это создание прецедента”, - сказал А.ГОНЧАРУК, отметив, что в Европу стремится интегрироваться не только Украина, но и другие страны региона, в частности, Молдова и Грузия.

«Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы.

“Восточное партнерство” должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

Иннаугурационный саммит «Восточного партнерства» с участием руководителей государств - членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.