Генсек ООН: Финкризис перерастет в политическую нестабильность

Мировой финансовый кризис перерастет в глобальную политическую нестабильность, если его не урегулировать сейчас, заявил в пятницу в Москве генсек ООН Пан Ги Мун, сообщает РИА Новости. "Если мы не найдем решения этого кризиса, то он может привести к глобальной политической нестабильности", - сказал генсек ООН.

По его словам, по этой причине на саммите "двадцатки" в Лондоне он призовет к разработке мер "для предотвращения потенциальной катастрофы всего человечества". "Для оживления глобальной экономики я буду призывать к принятию плана по стимулированию (экономики), плана, который отвечал бы нуждам всех бедствующих стран", - добавил генсек ООН.