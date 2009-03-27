EADS получила заказ от НАТО на 43 млн. евро
19:50, 27 марта 2009Разное
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Системы связи и информации
Европейская аэрокосмическая группа European Aeronautic, Defence & Space Co. (EADS) получила заказ на поставку НАТО систем связи и информации на 43 миллиона евро, говорится в коммюнике EADS. Как сообщает РИА "Новости", поставку "новой развертываемой системы связи и информации" для сил реагирования НАТО обеспечит подразделение обороны и безопасности EADS. Этот контракт вытекает из опциона, включенного в договор EADS с НАТО о материально-технической поддержке.
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