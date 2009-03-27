ГЛАВНОЕ на 27 апреля (вечер)

Хроника дня

*** Главные новости второй половины дня: цены на газ в 2009 г. не увеличатся; НБУ продал на спецаукционе 27,524 млн. долл. по курсу 7,8 и назначил следующие (на 1 и 3 апреля); СП поручил Генпрокуратуре заняться таможней, не взымающей 13% с импорта; КГГА рассчитывает получить свыше 1 млрд. кредита

ТЭК: Министерство топлива и энергетики Украины официально сообщает, что цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго в 2009 году не будут повышаться. Вся информация противоположного содержания является провокационной. Об этом говорится в сообщении Управления Кабинета министров Украины по связям со СМИ, переданном агентству УНИАН.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил План мер на 2009 год по стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующее постановление Кабмина (№237 от 11 марта) опубликовано на сайте Верховной Рады.

Согласно этому документу, Минтопэнерго до 15 апреля поручено подготовить график поэтапного повышения до экономически обоснованного уровня цен на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики.

Кроме того, МинЖКХ, Минтопэнерго, НКРЭ (по согласию), НАК "Нафтогаз Украины" до 15 апреля поручено пересмотреть уровень тарифов на транспортировку природного газа магистральными и распределительными газопроводами с учетом потребности в полном возмещении обоснованных расходов, в том числе стоимости импортированного природного газа, который используется для удовлетворения технологических потребностей, возмещения нормируемых расходов и потерь, а также пересмотреть порядок формирования и установления розничных цен на природный газ для населения путем утверждения двух уровней цен в случае использования природного газа для: приготовления еды и подогрева воды (кроме отопления); отопления и подогрева воды.

"Газпром" согласовывает с Азербайджаном закупки газа на 2010 г.

"Газпром" и Азербайджан договорились приступить к переговорам по согласованию условий поставок азербайджанского газа с января 2010 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Как передает РИА Новости, в пятницу в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) Ровнага Абдуллаева. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии взаимовыгодного стратегического партнерства, высоко оценили имеющийся потенциал для масштабного долгосрочного сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании. "В соответствии с меморандумом, достигнута договоренность приступить к переговорам по согласованию условий купли-продажи азербайджанского газа, с началом поставки с января 2010 года на условиях DAF граница Азербайджан-Россия. Будут также проработаны варианты и экономическая целесообразность осуществле%