20 мая в Чехии состоится саммит Китай-ЕС

Саммит Китай-ЕС, ранее отложенный из-за встречи президента Франции Николя Саркози с Далай-ламой, пройдет 20 мая в столице Чехии Праге, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление председательствующей в ЕС Чехии.

Изначально планировалось, что одиннадцатый саммит Китай-ЕС пройдет в декабре 2008 года, однако из-за встречи главы Франции, председательствовавшей в ЕС в минувшем году, с находящимся в изгнании в Индии Далай-ламой, власти КНР отложили проведение саммита на неопределенное время. По оценкам китайских экспертов, готовность Китая и ЕС провести саммит свидетельствует о намерении сторон укреплять сотрудничество в борьбе с мировым финансовым кризисом. ЕС является крупнейшим торговым партнером Китая. В 2008 году объем двусторонней торговли, по данным китайской стороны, превысил 400 миллиардов долларов.