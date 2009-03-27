АНОНС на 28 марта 2009г.

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- Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет встречу с послами стран Большой семерки (G7), председателем делегации ЕК в Украине Ж.М.Пинто Тейшейрой, председателем миссии МВФ в Украине Максом Альером, директором Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартином Райзером и директором ЕБРР в Украине Андре Куусвеком.

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- Во второй половине дня планируется традиционное еженедельное совещание у Президента Украины при участии Премьер-министра Украины, Председателя Верховной Рады и председателя Национального банка.

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11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Правительство наносит очередной удар по малому предпринимательству». Участники сообщат о возможных социально-экономических последствиях правительственной законодательной инициативы - проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (относительно сохранения стабильности финансирования системы пенсионного обеспечения) №3521 от 25.03.2009. Организаторы: Алла Алексенцева - председатель Винницкого объединения предпринимателей Центр; Елена Прудникова - председатель общественного объединения Союз предпринимателей Николаевской и Херсонской области; Елена Варнакова - председатель Черниговского профсоюза предпринимателей; Л.Кривенко - председатель общественного объединения Союз предпринимателей «Ника», г. Запорожье; Ольга Ракова - председатель Черкасского профсоюза «Солидарность». Приглашена народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам промышленной, регуляторной политики и предпринимательства Ксения Ляпина (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Федерация профсоюзов Украины совместно с Украинским политологическим клубом проведет круглый стол на тему: «Кризис как повод задуматься о будущем человека, государства, общества». Участники: председатель ФПУ, народный депутат Украины В.Хара, политологи Ю.Буздуган, А.Ермолаев, К.Матвиенко, В.Лупаций, Ю.Романенко, В.Фесенко (Дом профсоюзов, Майдан Незалежнсоти, 2, к. 445

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15-00 - Состоится пресс-конференция президента рыбохозяйственной ассоциации "Аквакультура" Владимира Волкова на тему: "Нерест не состоится". Речь пойдет о ситуации, сложившейся в рыбной отрасли Украины, которая ставит под угрозу отечественное рыбное хазяйство в целом (“Укринформ”, ул. Б. Хмельницкого, 8/16). Вход по служебным удостоверениям или карточкам НСЖУ.

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15-30 - Начнется заседание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями Службы безопасности Украины Конституции Украины и действующего законодательства Украины при исполнении своих служебных обязанностей (относительно событий вокруг функционирования НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины) (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11).