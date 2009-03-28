«Час Земли»: экологи просят в 20.30 выключить на час свет

Государственное управление охраны окружающей природной среды в г. Киеве призывает граждан 28 марта в 20:30 на один час выключить свет в своих квартирах и офисах.

Таким образом Украина сможет поддержать кампанию «Час Земли», которая будет проходить по всему миру.

Экологическая акция, инициированная Всемирным фондом природы WWF, призвана объединить человечество для борьбы с глобальным потеплением.

В 2008 году в ней приняли участие более 100 миллионов человек в 35 странах, в знак солидарности с «Часом Земли» освещение выключили даже в римском Колизее и на Золотых Воротах в Сан-Франциско.

Как сообщал УНИАН, по данным начальника ГУ охраны окружающей природной среды в г. Киеве Александра ПРОГНИМАКА, в 2009 году о своем участии в акции заявили более 1000 городов в 64 странах. При этом он выразил надежду, что и Киев не останется в стороне.

В частности, во Львове во время акции “Час Земли” выключат освещение центральной башни города - Ратуши. В комментарии УНИАН координатор акции Андрей БИЛОКОНЬ подчеркнул, что «проведение этой акции не требует финансовых ресурсов – необходимо лишь желание работать и изменять жизнь к лучшему. Акция исключительно добровольная. Мы предлагаем львовянам выключить то, без чего возможна нормальная жизнь – освещение, бытовые приборы, рекламу, гирлянды».