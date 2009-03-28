Литвин просит ПР не разрушать парламент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает Партию регионов не блокировать работу парламента.

Об этом он сказал в эфире «Свободы на Интере».

Он подчеркнул, что у него, «вызывает удивление непонимание и невосприятие сам факт, что со следующей недели, когда нужно в ВР работать, она работать не будет».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что если Партию регионов не «устраивает правительство - идите блокируйте правительство, но дайте возможность работать в Верховной Раде».

В.ЛИТВИН напомнил, что изменения в бюджет должны быть внесены до первого мая этого года. Эти изменения должны приниматься по результатам выполнения бюджета в первом квартале, которые парламент должен получить 20 апреля. «Так дайте хоть Верховной Раде поработать до 20 апреля», - добавил он.

При этом В.ЛИТВИН отметил: «либо создайте новое большинство, либо дайте работать Верховной Раде, не мешайте, я вас просто умоляю».

«Если мы разрушим парламент, то, я уверен, что на выборах президентских будут конкурировать во втором туре совершенно другие, чем те, которые сегодня занимают первое и второе место (речь идет о социологических опросах, где первое и второе места занимают Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН)», - подчеркнул Председатель ВР.

Как известно, фракция Партии регионов требует, чтобы во вторник парламент рассмотрел антикризисную программу правительства и изменения в бюджет на 2009 год. Также эта политическая сила не исключает блокирования работы парламента.