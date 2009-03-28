Литвин: "ПР понравились выборы в Тернополе"

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложил фракции Партии регионов внести на рассмотрение ВР проект постановления об одновременных досрочных президентских и парламентских выборах.

Об этом он сказал в эфире «Свободы на Интере».

По его словам, «за такой спаренный подход Верховная Рада проголосует». По мнению В.ЛИТВИНА, заявления Партии регионов свидетельствуют о том, что «понравились выборы в Тернополе (речь идет о выборах в областной совет – УНИАН), так нужно повести страну еще на одни досрочные выборы и закрепить этот результат».

В.ЛИТВИН обвинил, в частности Партию регионов, в том, что результаты выборов в Тернополе были фальсифицированы. По его словам, не «могут результаты исследований (речь идет о социологических исследованиях – УНИАН) отличаться в пять и больше раз от фактического результата (речь идет о том, что во время выборов, в частности, Партия регионов получила почти 10%, в то же время социологические исследования показывали низкий результат – УНИАН)».

Говоря об акциях протеста, организатором которых выступает Партия регионов, В.ЛИТВИН отметил: «У нас люди, которые владеют едва ли не половиной страны, бастуют, против кого бастуем?» По его словам, сами владельцы предприятий не могут организовать работу коллектива и не могут социально обеспечить своих работников.