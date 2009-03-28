Проблемы двух стран - в отсутствии диалога на высшем уровне

С Российской Федерацией возникают проблемы из-за отсутствия диалога на высшем уровне.

Об этом сказал в эфире «Свободы на Интере» посол Украины в Российской Федерации Константин ГРИЩЕНКО.

Он отметил, что многие проблемы, которые возникают между Украиной и Россией, связаны с тем, что «нет нормального диалога на высоком уровне, на высшем, если хотите».

Он добавил, что происходят отдельные визиты высоких должностных лиц, где обсуждается много важных вопросов. В то же время, добавил, что нет «системного диалога».

К.ГРИЩЕНКО отметил, что такой диалог необходимо вести на всех уровнях «и на уровне президентов, и на уровне премьеров, но так, чтобы это понятно было хотя бы тому узкому кругу, который имеет отношение к этому». По его словам, в таком случае не будет «вызывать удивления» реакция российской стороны на решение, в частности, Брюссельского саммита.

Он отметил, что возникают вопросы, что обсуждалось «на уровне премьеров в свое время» в закрытом режиме.

Говоря о декларации, принятой на Брюссельском саммите, К.ГРИЩЕНКО отметил, что российская сторона не удовлетворена тем, что не была привлечена с самого начала к выработке документов, которые были подписаны в Брюсселе.

В то же время, он добавил, что делегация России принимала участие в этой конференции, и здесь уже возникает вопрос «взаимодействия самой российской власти с европейскими структурами, так же, как и с украинскими должностными лицами, которые готовили документы».

«В конечном итоге мы должны найти понимание, поскольку в этом в действительности заинтересована как российская сторона, так и Украина как государство, которое имеет в своем распоряжении газотранспортную систему», - подчеркнул К.ГРИЩЕНКО.

Он также подчеркнул то, что «в принципиальных стратегических вопросах» украинские власти и оппозиция должны быть «если не едиными, так хотя бы находить минимальный общий интерес, отображающий интерес каждого украинского гражданина».