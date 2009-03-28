Терехин: Увеличение акциза приведет к контрабанде сигарет

Резкое увеличение табачного акциза сделает выгодной контрабанду сигарет из России, а тем более из Молдовы, убежден депутат от Блока Юлии Тимошенко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН.

Об этом сообщает еженедельник “Зеркало недели” (№11, 28 марта - 4 апреля 2009 года).

По его мнению, принятый на прошлой неделе депутатами законопроект №4202, предусматривающий резкое увеличение табачного акциза - сразу в 2,5–3 раза, приведет к тому, что цены на табачные изделия в Украине будут более чем в 20 раз выше, чем в Молдове, и приблизительно втрое выше, чем в России.

Повышение акцизных ставок на табачные изделия, по словам депутата, должно было происходить взвешенно и постепенно.

«С 1 февраля этого года вступил в силу закон о повышении акцизных ставок на табачные изделия, но с трехлетним переходным периодом. Там также прописаны правила годовой индексации. Мне сложно сказать, почему появился законопроект №4202 и почему он попал в бюджетный комитет, а не в комитет по вопросам налоговой и таможенной политики», - отметил депутат в комментарии для «Зеркала недели».

Вероятные последствия реализации указанного законопроекта для «ЗН» прокомментировала также генеральный директор Ассоциации «Укртютюн» Валентина ХОМЕНКО. По ее словам, резкое увеличение табачного акциза приведет к нелегальному производству табачных изделий в Украине и никоим образом не сократит потребление табачных изделий.

«К тому же существенное сокращение объемов производства табачных изделий будет иметь как следствие уменьшение поступлений в бюджет от налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и других налогов. Положения законопроекта направлены скорее на поддержку экономических интересов Российской Федерации и Молдовы», - отметила она.

По мнению экс-министра финансов Украины Виктора ПИНЗЕНИКА, кардинально увеличивать акцизы можно лишь при условии, что они будут скоординированы с Россией, Молдовой и другими смежными странами.

«Мы уже имели ситуацию, когда восток Украины был завален сигаретами с российской акцизной маркой. Мы курили и платили акциз в бюджет другой страны. Если большая разница в цене, то способов перекрыть каналы контрабанды нет. Постепенное поднятие акциза — это правильное и допустимое решение, но нельзя переходить границу», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК в комментарии еженедельнику.

По мнению экс-министра финансов Украины, председателя парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Николая АЗАРОВА, повышения акцизов во время экономического кризиса - наихудшая экономическая политика.

«Вследствие этого будем иметь не дополнительные поступления в доходную часть госбюджета, а наоборот - ее потери. Это также приведет к тенизации целых секторов национальной экономики», - убежден он.