Последствия Brexit: свободное перемещение рабочей силы между Британией и ЕС ограничат

Свобода передвижения между Великобританией и Европейским Союзом для европейцев, работающих в Британии, а также для британцев, едущих на работу в Европу, будет ограничена, когда Великобритания выйдет из состава ЕС. Такое заявление сделал министр иммиграции Британии Брэндон Льюис, передает RNS.

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«Свободное движение рабочей силы закончится, когда мы покинем Европейский Союз весной 2019 года», — сказал Льюис в интервью радиостанции BBC.

Льюис также сказал, что к 2019 году в Великобритании вступит в силу новая иммиграционная система.

«Как только мы покинем ЕС, это правительство будет применять свои собственные иммиграционные правила и требования, которые будут отвечать потребностям британских предприятий, а также общества в целом, — написала министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд в статье в Financial Times, опубликованной 27 июля 2017 года. — Я также хочу заверить предприятия и граждан ЕС, что мы сделаем все, чтобы избежать эффекта "падения с обрыва", когда мы покинем ЕС».

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2016 года на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. В Шотландии во время референдума 62% населения проголосовало против выхода из ЕС.