Тимошенко не отказалась от намерения сделать Гайдука вице-премьером

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не отказывается от своего намерения назначить своего советника Виталия ГАЙДУКА вице-премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Виталий ГАЙДУК является руководителем группы советников премьер-министра, он официально оформлен и работает в Кабинете министров. Да, с начала создания коалиции предлагала Виталия ГАЙДУКА на должность вице-премьер-министра, и мои намерения не изменились на сегодняшний день», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер-министр посетовала на то, что в настоящее время кадровые вопросы очень сложно проходят в Верховной Раде. «Виталий ГАЙДУК возглавляет все направление работы украинского правительства с Японией, координирует эту работу, обеспечивает все организационные шаги и как человек, ответственный за это направление, он несет ответственность перед правительством за то, чтобы все эти вопросы были эффективно реализованы в жизни», - отметила она.