Тимошенко бросит на японцев весь Кабмин

Правительство намерено со 2 апреля разрабатывать планы действий по реализации проектов с участием японских инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Уже с четверга (2 апреля) я как премьер-министр начинаю по каждому направлению сотрудничество с Японией, проведение специальных совещаний. Мы будем утверждать правительством специальные планы действий по каждому направлению, и я не дам никому – ни местной, ни центральной властям – отклоняться от этого стратегического направления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что Украина и Япония подписали 23 меморандума и 3 протокола о сотрудничестве и реализации совместных инвестиционных проектов. «Теперь наша задача – реализовать их в жизнь. Мы должны гражданам Украины подарить реконструированную, модернизованную систему их жизнеобеспечения. И я думаю, что это нам удастся», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 24-27 марта осуществила свой первый официальный визит в Японию.