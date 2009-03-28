ГЛАВНОЕ на 28 марта

Хроника дня

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Главные новости дня: японцы согласились модернизировать украинскую ГТС; «Мицубиси хэви индастриз» привлекут к строительству метро в Донецке и Днепропетровске; новый сборник ж/д тарифов будет введен с 1 мая; Стокгольмский суд объединил 9 исков "РУЭ" в одно производство, что свидетельствует о поддержке "РУЭ" "Газпромом"; сегодня ночью Украина переходит на летнее время.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина привлечет японскую компанию «Мицубиси хэви индастриз» к строительству метрополитенов в Донецке и Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции по результатам своего визита в Японию.

«Мы договорились с одной из японских компаний «Мицубиси хэви индастриз», что они внимательно изучат два проекта строительства метро в Донецке и Днепропетровске, и мы сможем начать комплексный проект, который позволит в конечном итоге эти два города обеспечить метрополитеном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, вопрос строительства метрополитенов в двух городах не решался в течение последних 17 лет. «17 лет независимости Украины говорят о метро в Донецке и в Днепропетровске. То денег нет, то желания нет, то сил нет, то власти нет. Чего-то все время нет», - подчеркнула премьер-министр, отметив при этом, что все вопросы, касающиеся реализации этих проектов будут решены сбалансировано.

ТЭК: Японские компании согласны участвовать в модернизации украинской ГТС

Японские компании согласны участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на пресс-конференции заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Японские компании высказали единогласное позитивное решение об участии в реконструкции и модернизации нашей ГТС», - сказала она, комментируя результаты своего рабочего визита в Японию 25-26 марта.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ожидает, что участие японских компаний в модернизации ГТС даст возможность внедрить новейшие технологии, позволяющие сократить использование газа в процессе его перекачки, заменив газ на электроэнергию. Это, в свою очередь, удешевит стоимость транзита, и сократит выбросы отравляющих веществ, что позволит Украине получить дополнительные квоты по выбросам париковых газов, для дальнейшей их продажи.

Диденко: Полное выделение «Укртрансгаза» из структуры НПКа сегодня нецелесообразно На сегодняшний день полное выделение ДК «Укртрансгаз» из структуры НАК «Нафтогаз Украины» экономически нецелесообразно.

Так первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО прокомментировал «Зеркалу недели» (№ 11 (739) 28 марта - 4 апреля 2009) требование потенциальных европейских инвесторов украинской газотранспортной системы выделить в самостоятельную компанию дочернее предприятие «Нафтогаза» - «Укртрансгаз».

«Как и большинство европейских нефтегазовых холдингов, НАК «Нафтогаз Украины» является вертикально интегрированной структурой, 100% акций которой контролируется государством. В существующих сегодня в Украине экономических условиях управление оператором транзита и хранения газа в составе НАК «Нафтогаз Украины» является наиболее эффективным и оптимальным вариантом», - отметил он.

В свою очередь, советник министра топлива и энергетики Украины Иван ВАРГА высказал мнение, что Украине выгодно иметь самостоятельного оператора ГТС.

По его мнению, если бы средства, которые зарабатывает «Укртранcгаз» вкладывались в развитие, можно было бы вообще обойтись без каких-либо кредитов для модернизации объектов отечественной газотранспортной системы.

При этом он напомнил, что «Газпром» также идет по пути разделения функций, и во многих российских регионах, в частности в Санкт-Петербурге, функции поставщика газа (транспортные) и функции продавца давно четко разделены. В то время как в Украине государство просто пользуется средствами, заработанными «Укртрансгазом», не заботясь о техническом состоянии ГТС и ее объектов.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» обеспокоено обязательством Украины перед Европейским Союзом создать независимого оператора по транзиту газа, взятым на себя Украиной в совместной декларации с ЕС по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом заявил заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ. ««Мы понимаем, что Украина, возможно, не сможет полностью оплачивать газ (в случае создания независимого оператора по транзиту газа – УНИАН)», - сказал он.

Стокгольмский арбитраж объединил 9 исков «РУЭ» к «Нафтогазу» в 1 производство

Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели» (№ 11 (739) 28 марта 4 апреля 2009).

По его данным, при этом искового требования о возмещении РУЭ 11 млрд. кубометров газа среди них нет.

В то же время, по данным Коммерсанта Украины (№ 53 от 27.03.2009), в Стокгольмском арбитражном суде 24 марта были заслушаны позиции сторон по искам RosUkrEnergo (50% принадлежит "Газпрому", 45% – предпринимателю Дмитрию Фирташу и 5% – Ивану Фурсину) к НАК "Нафтогаз Украины". "Суд объединил несколько исков в одно производство. Суть их заключается в том, чтобы вернуть задолженность `Нафтогаза` в объеме более $600 млн за газ, потребленный Украиной в 2008 году, а также принудить НАК поднять из хранилищ и транспортировать до границы с Польшей до 11,5 млрд кубометров газа",– рассказал источник Ъ в "Газпроме". Пресс-секретарь "Нафтогаза" Валентин Землянский подтвердил, что предварительное заседание суда прошло, но от комментариев отказался.

Источник Ъ, близкий к Дмитрию Фирташу, уточнил, что на заседании суда "Газпром" поддержал требования RUE. Изменение позиции монополии, которая обвинила трейдера в разжигании газовой войны России и Украины в начале года, собеседник Ъ объясняет тем, что в понедельник была подписана газовая декларация ЕС и Украины, в которой содержится инициатива покупателей закупать весь российский газ на российско-украинской границе. Этот документ вызвал жесткую критику со стороны Москвы.

Первое предварительное слушание дела «РосУкрЭнерго» против НАК «Нафтогаз Украины» состоялось в Стокгольмском арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Швеции 24 марта. Следующая стадия слушания дела состоится летом 2009 года. По предварительной информации, в качестве свидетеля в Стокгольмском арбитраже может выступить совладелец РУЭ Дмитрий ФИРТАШ.

Юристы, занятые в этом процессе, ожидают, что окончательное решение по делу РУЭ против «Нафтогаза» может быть принято в 2010 году.

Договоренности РФ с Азербайджаном угрожают "Набукко"

В пятницу российский "Газпром" провел переговоры о закупке азербайджанского газа, которые могут помешать попыткам Европейского Союза диверсифицировать свои источники энергоносителей. Об этом пишет сегодня "Немецкая волна".

По сообщению концерна, "Газпром" и Государственная нефтяная компания Азербайджана заключили меморандум о взаимопонимании относительно продажи газа с 2010 года. Этот шаг может осложнить реализацию проекта "Набукко", который поддерживается ЕС и который предусматривает транспортировку газа из Центральной Азии в Западную Европу, в обход России и Украины. Двумя возможными поставщикам газа для "Набукко" являются Азербайджан и Туркменистан.

Как отмечено в сообщении "Газпрома", соответствующий меморандум подписали в Москве глава правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент азербайдженської нефтяной госкомпании Ровнаг Абдуллаев.

Татьяна Митрова из Института энергетических исследований Академии Наук РФ сказала в интервью "Интерфаксу", что проект "Набукко" рискует прекратить свое существование без поставщика газа. Меморандум, заключенный в пятницу, "удостоверяет, что Азербайджан понимает экономическую неопределенность с проектом "Набукко" и риски, связанные с его транзитом, финансовыми проблемами и задержкой строительства", цитирует эксперта российское агентство.

Между тем, позже в пятницу консорциум "Набукко" объявил, что до конца июня надеется получить зеленый свет от стран-транзитеров. Это заявление руководителя проекта Райнгарда Мичека процитировала его пресс-секретарь. Без разрешения европейских стран, через которые будет проходить газопровод, не может начаться строительство мощностей стоимостью 7,9 миллиардов евро.

Нафтогаз: Облгазы отпускают газ потребителям сверх лимитов

Часть облгазов нарушают порядок транспортировки газа и отпускают его потребителям сверх установленных лимитов. Об этом «Зеркалу недели» сообщил первый заместитель главы НАК «Нафтогаз України» Игорь Диденко (№ 11 (739) 28 марта — 4 апреля 2009).

«В этих случаях поставщик газа в лице ДК «Газ Украины» не подписывает реестры реализации, требуя от облгазов выполнения договорных условий — сначала облгаз должен заплатить за отпущенный сверх лимита газ, а уже затем будет проведена оплата за всю выполненную в течение расчетного месяца газотранспортную работу. Эта норма прописана в договорах на транспортировку между НАК «Нафтогаз України» и облгазами», — пояснил он.

Так, по его данным, в 2006 году облгазами документально не оформлено и не оплачено 450,7 млн. кубометров газа, поставленного сверх лимитов, в 2007-м — 290,3 млн., в 2008-м — 73,5 млн. кубометров.

«Таким образом, облгазы, чувствуя безнаказанность и попустительство со стороны местных органов власти, которые должны контролировать проведение оплаты потребленного газа, отпускают газ сверх выделенных лимитов, собирают с потребителей деньги, но при этом расчетов с ДК «Газ Украины» в полном объеме не производят», — подчеркнул он.

Диденко также отметил, что в этой ситуации НАК «Нафтогаз України» имеет полное право отсрочить платежи за выполненную газотранспортную работу до полного погашения облгазами задолженности за поставленный сверх лимитов газ.

При этом, по его словам, облгазы используют этот момент как предлог к предъявлению претензий к НАК «Нафтогаз України».

«Имеют место факты обращения облгазов с исками, которые связаны с несвоевременной передачей компанией «Газ Украины» документов. Однако несвоевременная передача, если такая имеет место, вызвана исключительно объективными факторами. В 2008 году имел место только один такой иск, решение по которому судом первой инстанции при­нято в интересах ДК «Газ Украины», — сообщил Диденко.

Транспорт: Сборник тарифов на перевозку грузов железными дорогами будет введен с 1 мая - Винский Сборник тарифов на перевозку грузов железными дорогами прошел согласование и будет введен с 1 мая.

Об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, тарифный сборник прошел все согласования и сейчас проходит процедуру регистрации в Минюсте. «Думаю, с 1 мая введем его в действие», - отметил министр.

«Укрзализныця» возобновила движение комбинированного поезда «Ярослав» по маршруту Киев-Славкув «Укрзализныця» возобновила движение комбинированного поезда для контрейлерных и контейнерных перевозок «Ярослав» по маршруту Киев-Славкув (Польша).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня поезд был отправлен со станции Лиски при участии министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО, гендиректора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, директора украинского государственного центра транспортного сервиса (Лиски) Александра МОМОТА.

Как отметил И.ВИНСКИЙ, тарифы на данном маршруте составляют 3 грн. за один километр. Министр подчеркнул, что Украина в силу своего географического расположения всегда будет транзитным государством, и с каждым годом будет наращивать эти функции. «Контрейлерные перевозки железнодорожным транспортом ускорят доставку, обеспечат сохранность грузов, удобства для водителей и сохранят автодороги от разрушений», - подчеркнул министр.

По словам гендиректора «Укрзализныци» М.КОСТЮКА, развитие контрейлерных перевозок будет благоприятствовать внедрению в Украине нового сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Данным сборником предусмотрено снижение тарифных ставок на этот вид перевозок в 2,8 раза.

«Сегодня мы работаем над привлечением дополнительных перевозок в конкурентных сегментах транспортного рынка, а это, в первую очередь, организация контрейлерных и контейнерных перевозок», - отметил М.КОСТЮК.

Напомним, в 2003 году совместно с польскими железными дорогами был организован поезд комбинированного типа «Ярослав» по маршруту Киев-Славкув. Поезд был организован в связи с заинтересованностью украинских автоперевозчиков. За период с 2003 и по два первых месяца 2005 года поездом было перевезено 3,2 тыс. автопоездов. Затем движение поезда было приостановлено из-за падения спроса.

"Укрзализныця" запустила регулярный контрейлерный поезд "Ярослав" по маршруту Киев - Славкув (Польша) 5 апреля 2003 г. Украинским оператором маршрута выступил Государственный центр транспортного сервиса "Лиски". Длина маршрута - 1028 км, время следования поезда - 38 часов 41 минута. Позже поезд перестал курсировать вследствие падения спроса.

Политика: Литвин просит Регионы не блокировать работу парламента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает Партию регионов не блокировать работу парламента.

Об этом он сказал в эфире «Свободы на Интере».

Он подчеркнул, что у него, «вызывает удивление непонимание, невосприятие, сам факт, что со следующей недели, когда нужно в ВР работать, она работать не будет».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что если Партию регионов не «устраивает правительство - идите блокируйте правительство, но дайте возможность работать в Верховной Раде».

В.ЛИТВИН напомнил, что изменения в бюджет должны быть внесены до первого мая этого года. Эти изменения должны приниматься по результатам выполнения бюджета в первом квартале, которые парламент должен получить 20 апреля. «Так дайте хоть Верховной Раде поработать до 20 апреля», - добавил он.

При этом В.ЛИТВИН отметил: «либо создайте новое большинство, либо дайте работать Верховной Раде, не мешайте, я вас просто умоляю».

«Если мы разрушим парламент, то, я уверен, что на выборах президентских будут конкурировать во втором туре совершенно другие, чем те, которые сегодня занимают первое и второе место (речь идет о социологических опросах, где первое и второе места занимают Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ – УНИАН)», - подчеркнул Председатель ВР.

Как известно, фракция Партии регионов требует, чтобы во вторник парламент рассмотрел антикризисную программу правительства и изменения в бюджет на 2009 год. Также эта политическая сила не исключает блокирования работы парламента.

Финансы: Москва предлагает увеличить ресурсы МВФ на триллион долларов

Москва выступает за увеличение ресурсов МВФ в увязке с обязательствами реформирования международных финансовых институтов в течение 2-3 лет, сообщает РИА Новости. При этом на дополнительное финансирование может понадобиться от 500 миллиардов до триллиона долларов, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович журналистам. "Ресурсы МВФ нужны, но их предоставление должно быть увязано с реформами", - сказал Дворкович. Отвечая на вопрос о том, сколько именно может понадобиться дополнительных средств международным финансовым институтам, Дворкович сказал: "От 500 миллиардов долларов до триллиона долларов". При этом, заметил он, 500 миллиардов долларов - это минимум.

Кремль: дно кризиса будет к осени

Реструктуризация российскими банками и компаниями своих долгов может быть завершена к середине лета или к осени, считает помощник президента РФ Аркадий Дворкович. "Ничто не мешает тому, чтобы окончательно процесс реструктуризации долгов завершился к середине года, но осень - более реальная перспектива", - сказал Дворкович журналистам. Окончание этого процесса и будет дном кризиса, заявил помощник президента. Отвечая на вопрос об объеме просроченной задолженности, Дворкович заметил: "Цифра 10% может быть правильной, может быть неправильной, но она сама по себе ничего не значит". "Понятно, что для преодоления тех проблем, которые уже видны, тех средств, которые мы зарезервировали в бюджете плюс средства Центробанка для Сбербанков для краткосрочных кредитов этого достаточно", - считает Дворкович. Ранее появились сообщения, что реальный уровень просроченной задолженности банков может составлять уже 10%. До этого ЦБ РФ предварительно оценил уровень просроченной задолженности по банковскому сектору в 3,1% по кредитам нефинансовому сектору и в 4,1% - по кредитам физлицам. "Если цифры будут существенно выше, потребуются дополнительные решения. Будет это 10% или не 10, я бы сейчас не брался говорить", - сказал помощник президента РФ.

В ночь с субботы на воскресенье Украина перейдет на "летнее" время

В ночь с субботы, 28 марта, на воскресенье, 29 марта, переводом стрелок часов на час вперед Украина перейдет на "летнее" время.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете Украины по вопросам технической регуляции и потребительской политики (Госпотребстандарта Украины), в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 г. № 509, на территории Украины 29 марта 2009 года в три часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на один час вперед.

Справка УНИАН. Впервые переход на "летнее" время был проведен в Великобритании в 1908 г. СССР впервые перешел на "летнее" время в 1917 г., и потом с 1981 г. переход на "летнее" время опять был возобновлен.

"Летним" временем сейчас пользуются более 110 стран. Переход с летнего времени на зимнее и наоборот уже более 100 лет осуществляется практически во всех странах Европы и Америки. В то же время многие страны Азии живут по единому времени, например, не переводят стрелки часов Япония, Китай, а также Казахстан и Киргизия.

Переход на сезонное время осуществляется для экономии энергоресурсов.