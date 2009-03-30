Ющенко: досрочные выборы в ВР возможны до президентских

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о возможности проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

В частности, отвечая на вопрос, возможны ли досрочные парламентские выборы до очередных выборов Президента в январе 2010 года, В.ЮЩЕНКО ответил: «Возможно».

В то же время он подчеркнул, что они должны проходить одновременно с изменениями к избирательному законодательству и «модернизацией Конституции Украины».

«Нам нужно дойти до единства вокруг внедрения новой избирательной системы, выйти на открытые списки, избиратель должен оказывать поддержку тому человеку, который будет персонально представлять через партийную призму его территорию в высшем законодательном органе», - отметил Президент, подчеркнув, что это является главным ответом на то, как декриминализировать парламент.