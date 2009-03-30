Янукович: ПР, БЮТ и НУ-НС надо вместе принять решение о досрочных выборах

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО принять вместе с Верховной Радой решение о досрочных президентских и парламентских выборах.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

По его словам, “это даст возможность быстрее преодолеть кризис”.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что “мы должны сесть все в парламенте и принять общее решение”.

Лидер ПР убежден, что досрочные выборы должны состояться “чем скорее, тем лучше”.

По его словам, лучше всего, если б эти выборы состоялись “в первом полугодии”.