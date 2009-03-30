Тимошенко: НУ-НС 31 марта проголосует за 4 антикризисных законопроекта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО во время совместного возвращения из Брюсселя 19 марта, что фракция Наша Украина-Народная самооборона 31 марта проголосует за 4 антикризисных законопроекта, предложенные правительством, принятие которых позволит возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.

Она уточнила, что в ходе возвращения из Брюсселя в одном самолете она говорила с Президентом о концепции этих законопроектов и необходимости продолжения сотрудничества с МВФ.

«Президент пообещал, что во вторник (31 марта – УНИАН) его фракция будет голосовать за все 4 законопроекта, которые входят в антикризисный пакет», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что не хочет никаких конфронтаций с Президентом, и что она как премьер-министр, отвечающий за состояние дел в стране, и в дальнейшем не будет реагировать ни на какие обвинения.

«Любая конфронтация – это плохой знак», – отметила премьер.

Она подчеркнула, что стоит на позициях, которые защищала оранжевая революция, прежде всего, это борьба с коррупцией, детенизация финансовых потоков и реальная свобода слова.

«Может моя такая позиция выглядит как конфронтация с кем-то, но я от такой позиции отступать не собираюсь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.