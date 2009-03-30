Ющенко просит ВР рассмотреть президентские законопроекты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА обеспечить рассмотрение в парламенте законопроектов, внесенных главой государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в письме председателю ВР В.ЮЩЕНКО отмечает, что, констатируя налаживание в последнее время законотворческой деятельности Верховной Рады Украины и повышения ее результативности, следует также отметить и положительную динамику рассмотрения президентских законодательных инициатив. В этом, бесспорно, значительная роль принадлежит спикеру парламента.

Однако, отмечает В.ЮЩЕНКО, до сих пор нерешенными на законодательном уровне остаются неотложные вопросы социально-экономического и общественно-политического направления, относительно которых Президентом было подано на рассмотрение парламента соответствующие законопроекты. О необходимости их первоочередного принятия шла речь в письме главы государства от 19 декабря 2008 года №1-1/2995.

Как отмечает В.ЮЩЕНКО, с того времени так и не рассмотрены давно подготовленные профильным комитетом ко второму чтению законопроекты о внесении изменений в законы «О судоустройстве Украины» и «О статусе судей», призванные обеспечить утверждение системы справедливого судопроизводства.

Неоправданным в глазах общественности является и промедление с принятием пакета антикоррупционных законопроектов «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об ответственности за коррупционные правонарушения», заметил Президент. Эти законопроекты приняты за основу еще Верховной Радой Украины V созыва, однако их окончательное одобрение до сих пор откладывается.

Как отмечает глава государства, ускоренного рассмотрения во втором чтении требуют также законопроекты о внесении изменений в законы «О местных государственных администрациях» и «О местном самоуправлении», а также «Об ассоциациях органов местного самоуправления», их принятие крайне необходимо для гармонизации сотрудничества органов местного самоуправления и местной исполнительной власти, усиления гарантий их деятельности.

Кроме того, говорится в письме к В.ЛИТВИНУ, кажется целесообразным повторно рассмотреть и включить в повестку дня четвертой сессии Верховной Рады Украины VI созыва важные для развития предпринимательства и национальной экономики законопроекты «О рыночном надзоре», «О внесении изменений в некоторые законы Украины (о разрешении на размещение малой архитектурной формы)», «О внесении изменения в статью 17 Закона Украины «Об электроэнергетике».

В целом на сегодня парламент не принял окончательного решения относительно 30 законопроектов, внесенных Президентом, пакета антикоррупционных законопроектов и 2-х законопроектов, внесенных Кабинетом министров Украины и определенных Президентом как безотлагательные.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что руководство парламента будет способствовать обеспечению оперативного рассмотрения упомянутых законопроектов как на уровне комитетов Верховной Рады Украины, так и на ее пленарных заседаниях.