Япония направит на поддержание экономики свыше 2% ВВП

По официальным данным за февраль этого года, объемы промышленного производства в Японии упали на 9,4%. Японская индустрия не демонстрирует роста уже пятый месяц подряд.

Хотя японская экономическая статистика остается неутешительной, февральские данные несколько улучшились по сравнению с январем, когда было зафиксировано рекордное сокращение производства на уровне 10,2%.

Япония стала одной из стран, наиболее сильно пострадавших от глобального финансового кризиса. Ее экономика особенно зависит от экспорта, объемы которого резко упали на фоне снижения покупательской способности в западных странах.

В феврале поставки японских товаров за рубеж сократились на рекордные 49,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2008 года.

Больнее всего кризис ударил по японской автомобильной индустрии: по данным за февраль производство автомобилей в этой стране сократилось на 56,2% и составило 481,4 тыс. автомобилей.

МВФ предсказывает, что в течение 2009 года японская экономика сократится на 5,8%.

Однако официальный Токио намерен предотвратить такое развитие событий.

Министр финансов Японии Каору Ёсано заявил, что правительство потратит на поддержание экономики намного больше, чем 2% валового внутреннего продукта страны.

МВФ заявил, что для возрождения роста страны мира должны направить на стабилизацию своих экономик минимум 2% ВВП.