Бессмертный: Президент инициирует Всеукраинские муниципальные слушания

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует проведение Всеукраинских муниципальных слушаний с целью налаживания взаимодействия центра и регионов, а также делегирование реальных полномочий органам местного самоуправления.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Секретариата Президента Украины Романа БЕССМЕРТНОГО, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

«Это – путь к ускоренному преодолению кризисных явлений в украинской экономике», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По словам заместителя главы президентского Секретариата, Украина в условиях экономического и финансового кризиса нуждается в выработке совместных позиций основных институтов государства и общества в реформировании власти в соответствии с европейскими стандартами государственного управления и местного самоуправления.

Не менее важным является обеспечение стабильного социально-экономического развития регионов, согласование общегосударственных, региональных и местных интересов, построение действенной системы территориальной организации власти, совершенствование административно-территориального устройства.

Отдельно Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул необходимость реализации плана действий институтов государства и общества относительно принятия ключевых концептуальных документов по трансформации территориальной организации власти и изменения правительственной идеологии в сторону децентрализации финансов и экономического укрепления территориальных общин.

«Повестка дня страны и общества предусматривает реализацию стратегического плана действий для Украины, в частности, проведение административной и административно-территориальной реформ, совершенствование соответствующего законодательства, создание системы экономически состоятельных территориальных общин», - сказал заместитель главы Секретариата Президента.

Как подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ, план действий для страны предусматривает также обеспечение полноценного самоуправления на районном и областном уровнях, формирование исполкомов районных и областных советов, предоставление местным госадминистрациям контрольно-наблюдательных, координационных функций, налаживание контроля со стороны общественности за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления.

Не менее важный вопрос – структурное реформирование основных социальных сфер: ЖКХ, здравоохранения, пенсионного обеспечения, судебной системы, правопорядка, образования и т. п., которые способствуют реализации социальных прав граждан Украины.

«Президент ожидает, что результатом слушаний станет внесение правительством на рассмотрение парламента проектов концептуальных законопроектов относительно принципов государственной региональной политики, административно-территориального устройства, организации и статуса органов самоуправления, организации исполнительной власти и местного самоуправления в районах и областях, внесение необходимых изменений в Бюджетный, Земельный кодексы, налоговое законодательство и т. п.», - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.