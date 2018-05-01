Баланс недели: экономика демонстрирует рост, Гройсман обещает приватизацию, а "Газпром" отбивается от штрафов

За первое полугодие украинская экономика продемонстрировала рост в 2.5%. Таков расчет Министерства экономического развития и торговли Украины, который был опубликован на этой неделе. По мнению специалистов ведомства, положительной динамике в отечественной экономике способствовали рост экспорта, прежде всего сельскохозяйственной и металлургической продукции, а также оживление промпроизводства. Правда, не нужно забывать, что этот рост заметен на фоне низкой сравнительной базы за аналогичный период прошло года.

В любом случае радоваться еще рано. Минэкономразвития считает, что в следующем квартале экономический рост будет частично нивелирован более сдержанной динамикой сферы услуг.

Что касается промышленного производства, то должен достичь 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласитесь, это более чем скромный результат. Главные сдерживающие факторы одни и те же – непрекращающийся военный конфликт на востоке страны и неблагоприятные цены на товарных рынках.

Несмотря на это, результаты отдельных отраслей обнадеживают. Речь идет о пищевой и текстильной промышленностях.

Эффект от роста ВВП (хоть и небольшого) уже ощутила государственная казна. Накануне, Национальный банк Украины отчитался о том, что бюджет Украины за январь-июнь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 29,035 млрд грн против 35 млрд грн дефицита за аналогичный период прошлого года. Как говорится деньги лишними не бывают, но для Украины вопрос наполнения казны стоит крайне остро еще и потому, что огромный долг нашей страны, похоже, даже не думает уменьшатся. Так, Министерство финансов Украины накануне сообщило, что государственный и гарантированный государством долг Украины за июнь 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,4%, до 75,01 млрд долл. США.

Что же касается не менее важного показателя – инфляции. В Минэкономразвития поспешили успокоить: несмотря на ускоренное повышение цен в июне, прогноз инфляции на 2017 год остается прежним - на уровне 11,2%. Хотя в министерстве и не исключили возможный рост потребительских цен, назвав риски, которые могут привести к заметной активизации инфляционных процессов в ближайшие месяцы. Так, по мнению министерства, инфляционные процессы может вызвать возможное возобновление девальвационных тенденций, резкий рост цен на мировом рынке, а также более существенный и быстрый перенос издержек производства на потребительские цены.

Приватизация: новый старт

Тема продажи госактивов снова становится стержнем пропагандистских усилий правительства, направленных на привлечение инвесторов. Премьер Владимир Гройсман обещает осенью перезапустить процесс приватизации, который и так в последние годы пробуксовывал по разным причинам. Причем, отсутствие главы Фонда госимущества, по мнению премьер-министра, не должен стать помехой для приватизации.

«По поводу руководителя Фонда госимущества будут консультации в коалиции, и он будет определен. Но не нужно ждать сегодня нового руководителя. Есть исполняющий обязанности, первый заместитель, пусть работает над тем, чтобы сделать это (приватизацию - УНИАН) эффективно», - сказал Гройсман.

Нужно отметить, что тема приватизации актуализирована еще и тем, что ключевой инвестор Украины – МВФ – поставил жесткое условие: без приватизации выделение следующих траншей маловероятно.

Именно поэтому Кабмин обязуется продать (в который раз) Одесский припортовый завод и пакеты акций восьми региональных компаний-поставщиков электроэнергии (облэнерго).

На этой недели Фонд госимущества уже объявил: 15-18 августа проведет аукционы по продаже акций облэнерго. На торги планируют выставить 25% акций государства в каждой из восьми следующий компаний: «Одессаоблэнерго», «Донецкоблэнерго», «Донбассэнерго», «Сумыоблэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «Киевэнерго».

По данным Кабмина, начальная стоимость этих активов колеблется от 143,8 млн грн («Донецкоблэнерго») до 759,6 млн грн («Киевэнерго»).

По мнению заместителя главы Фонда госимущества Украины Юрия Никитина, продать блокирующие пакеты акций восьми облэнерго необходимо, поскольку эти пакеты акций не приносят государству дивиденды.

«Государство не имеет ни надлежащего корпоративного контроля, обладая этими пакетами, ни дивидендов… Суммарная начальная стоимость этих пакетов 4,1 млрд грн! Таких дивидендов государство никогда не дождется, тем более, не имея средств на миллиардное инвестирование в модернизацию, которая необходима этим компаниям как воздух», - отметил Никитин.

Эта приватизация может быть успешна, так как НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – УНИАН) намерена ввести RAB - тариф (стимулирующий тариф – УНИАН).

«Интерес инвесторов подогревает еще и долгожданный RAB-, который даст им понимание, каким образом и в какие сроки они смогут вернуть свои инвестиции. По нашей информации, до конца августа может утвердить всю необходимую нормативную базу для начала введения этого тарифа», - отметил Никитин, добавив, что в ФГИУ уже обратилось несколько портфельных акционеров, которых интересует покупка акций облэнерго.

Правда, чтобы сдвинуть с мертвой точки приватизацию нужно модернизировать действующее приватизационное законодательство. Но есть ли голоса в парламенте под это задание – трудно сказать.

Борьба за дивиденды «Газпрома»

Не так давно, министр юстиции Павел Петренко радовал новостью: с «Газпрома» в пользу Украины взыскано более 80 млн грн в рамках выполнения судебного решения о взыскании с российского газового монополиста 172 миллиардов гривен штрафных санкций. Однако, во вторник Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева, которым удовлетворялось заявление Государственной исполнительной службы о списании около 80 млн грн дивидендов со счета украинской «дочки» российского газового монополиста «Газпром» - компании «Газтранзит».

«Апелляционную жалобу публичного акционерного общества «Газпром» и Частного акционерного общества «Газтранзит» с иностранными инвестициями» удовлетворить. Постановление Хозяйственного суда Киева от 06 июня 2017 года по делу №910 / 18299/16 отменить. Материалы дела вернуть в Хозяйственный суд города Киева», - сказано в решении суда.

В апеляционном суде объяснили это тем, что взыскание дивидендов от чистой прибыли «Газтранзита» нарушает права акционеров «Газтранзита», поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежали «Газтранзиту», а не «Газпрому».

«Зрада» это или нет будет разбираться Высший хозяйственный суд, но, это яркий пример того, что Украине сложно взыскать штраф с «Газпрома» на своей территории, не говоря уже о других странах.

Стоит отметить, что на территории Украины не так уж много активов российского монополиста «Газпром», а 80 млн грн по сравнению с 172 млрд грн, который российский газовый монополист должен в качестве штрафа является каплей в море. Поэтому остро стоит вопрос нахождения механизма исполнения решения суда на территории других стран по взысканию штрафа с с российской компании. В связи с этим, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над этим вопросом.

"Сейчас продолжается работа по поиску других активов данной компании. Мы нарабатываем правовой механизм по выходу данного вопроса на международный уровень. Министерство юстиции будет обращаться в другие страны за правовой помощью для реализации данного решения суда», - сказал он, добавив, что с большой вероятностью у "Газпрома" на территории Украины нет активов на сумму 172 млрд грн.

Судебную тематику поддержали в Великобритании. Свое решение, на уходящей, неделе принял Высокий суд Лондона, который удовлетворил ходатайство Украины о полной приостановке выполнения решения по "кредиту Януковича" на 3 млрд долл. до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в английском Апелляционном суде, которое состоится не раньше 2018 года.

"Важным также является то, что на этом заседании английский суд подтвердил, вопреки попыткам России установить обременительные условия для прав Украины на апелляцию, что Украине было предоставлено безусловное разрешение на обжалование решения в Апелляционном суде. Действительно, в своем последнем решении судья Блэр признал, что это является именно тем случаем, когда выполнены пороговые условия для предоставления разрешения на апелляцию, а именно - апелляция имеет реальные шансы на успех", - заявляет Минфин.

Житомир пал перед 3G

С этой недели все регионы Украины покрыты современной мобильной связью - 3G. Последним областным центром стал Житомир. Случилось это счастье потому, что военные все-таки согласились освободить радиочастоты для гражданского пользования в Житомирской области, что и позволило запустить 3G-связь в областном центре, находящемся в 100 км от Киева.

После решения военных, украинский оператор мобильной связи «Киевстар» поспешил сообщить, что первым запустил 3G-связь в Житомире и пригороде, а немного позже об этом сообщил и оператор мобильной связи Vodafone. А вот мобильный оператор lifecell сообщил о запуске 3G связи в Житомире только через день и как оказалось не просто так. Немного ранее, lifecell заявил, что обеспокоен незаконными действиями конкурентов, которые информируют потребителей о запуске услуги до получения официального разрешения УГЦР.

«Компания lifecell ожидает запуск 3G в Житомире, ведь согласно законодательству, все участники рынка имеют право начать предоставление услуг 3G на определенной территории Украины и объявлять о старте технология в публичном пространстве только с момента получения официального разрешения от УГЦР» — отметили в lifecell.

Все дело в том, что украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) операторам мобильной связи «Киевстар» и «Vodafone Украина» разрешения на запуск базовых станций 3G в Житомире не выдавал. В связи с этим регулятор потребовал выключить указанные базовые станции до получения официальных разрешений.

«25 июля некоторые СМИ распространили информацию о включении сети 3G в Житомире компаниями «Киевстар» и «ВФ Украины». Сообщаем, что в настоящее время указанным операторам мобильной связи разрешения на запуск базовых станций 3G в Житомире не выдавались» — сообщили в УГЦР.

В связи с этим Украинский государственный центр радиочастот выслал компаниям «Киевстар» и «Vodafone Украина» предупреждение о нарушении действующего законодательства и требование немедленно выключить указанные базовые станции до получения официальных разрешений на использование радиоэлектронных средств сети ЗG на Житомирщине.

Однако, позже регулятор заявил, что несмотря на технический фальстарт, все мобильные операторы получили разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств сети 3G в этом областном центре.

Александр Куницкий