ВР готова 1 апреля заслушать ежегодное послание Президента

Верховная Рада готова 1 апреля заслушать ежегодное послание Президента Украины о внешней и внутренней политике Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такая договоренность была достигнута сегодня во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Четыре из пяти фракций поддержали инициативу Президента Виктора ЮЩЕНКО о заслушивании его отчета в парламенте, и определили, что такое послание парламент может заслушать в среду, 1 апреля.

Во время принятия данного решения на Согласительном совете отсутствовал лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Перед этим на заседании Согласительного совета сообщалось, что в парламент поступило письмо, подписанное главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ по поводу того, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов выступить в Верховной Раде с ежегодным посланием.