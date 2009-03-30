ВР готова 1 апреля заслушать ежегодное послание Президента
Результаты Согласительного совета
Верховная Рада готова 1 апреля заслушать ежегодное послание Президента Украины о внешней и внутренней политике Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такая договоренность была достигнута сегодня во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Четыре из пяти фракций поддержали инициативу Президента Виктора ЮЩЕНКО о заслушивании его отчета в парламенте, и определили, что такое послание парламент может заслушать в среду, 1 апреля.
Во время принятия данного решения на Согласительном совете отсутствовал лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.
Перед этим на заседании Согласительного совета сообщалось, что в парламент поступило письмо, подписанное главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ по поводу того, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов выступить в Верховной Раде с ежегодным посланием.