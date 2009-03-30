ПР заблокирует работу ВР, если Кабмин не внесет антикризисную программу

Народный депутат Анна ГЕРМАН заявила, что фракция Партии регионов будет блокировать работу Верховной Рады, если правительство не внесет на рассмотрение парламента антикризисную программу и изменения в Государственный бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Мы дадим завтра власти возможность внести в парламент те законопроекты, которые бы составляли антикризисную программу, и внести поправки в бюджет, поскольку без поправок в бюджет эти законопроекты - это обычные бумажки», - сказала она.

А.ГЕРМАН добавила, что «регионалы» не будут блокировать принятие антикризисных законопроектов, но если правительство не представит антикризисную программу и изменения в госбюджет, они начнут блокировать работу ВР. По ее словам, это блокирование будет продолжаться «вплоть до проведения досрочных выборов, которые возможны в Украине и для которых есть все законные основания, и которые подкреплены волей народа».

А.ГЕРМАН заявила, что «власть не прислушалась к воле народа и не отреагировала на акции протеста, которые проводились в пятницу».

«Власть пытается делать вид, что ничего не произошло и что никаких протестов не было. Это заставляет нас возобновить акции протеста, и мы возобновим их, возможно, уже в конце этой недели», - сказала депутат.

А.ГЕРМАН добавила, что эти акции «будут настолько жесткими, что они заставят эту власть уйти прочь».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 24 марта сообщила о намерении обратиться к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой о рассмотрении 31 марта подготовленных и согласованных с международными организациями четырех антикризисных законопроектов в окончательном чтении.

В антикризисный пакет, по словам премьера, входят законопроекты о повышении акцизных сборов на табачные изделия и другую продукцию, о внесении изменений в Государственный бюджет относительно сбалансирования бюджета Аграрного фонда и финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», а также о введении «справедливых» взносов в Пенсионный фонд.