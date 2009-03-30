Ющенко - за создание двухпалатного парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость проведения реформы публичной власти, в том числе создания двухпалатного парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на Всеукраинских муниципальных слушаниях «Реформирование публичной власти как инструмент преодоления финансово-экономического кризиса в Украине».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сейчас необходимо провести глубокое реформирование публичной власти на всех уровнях. По его словам, особенно это стало актуальным во время финансово-экономического кризиса.

«Необходимо понять, что выйти из кризиса можно лишь через глубокую реформу публичной власти и, в первую очередь, местного самоуправления», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня необходимо приближаться к европейским стандартам, повышая самодостаточность регионов.

По мнению главы государства, нужно четко определить первичное звено местной власти - «базовое звено» - и предоставить ему необходимые полномочия и достаточное финансирование.

По словам Президента, таким первичным звеном должна стать община, которая избирает свой совет, председателя общины, которые формируют исполнительный орган этой общины. Следующим звеном должен стать район, а затем область. При этом В.ЮЩЕНКО высказался за сохранение в системе местного самоуправления института председателей администраций, которых увольняет и назначает Президент.

Также большое внимание В.ЮЩЕНКО уделил внесению изменений в избирательное законодательство. Так, он считает, что на местном уровне необходимо вернуться к мажоритарной системе выборов, тогда как в высший законодательный орган должны быть предусмотрены выборы по открытым партийным спискам.

При этом глава государства заметил, что из-за непродуманной избирательной реформы и перехода на пропорциональную систему была разорвана связь между регионами, общинами и депутатами. Для усиления такой связи, по его мнению, должен быть создан двухпалатный парламент, в котором верхняя палата представляла бы интересы регионов и “осуществляла надзор” за законами, которые принимает нижняя палата. Нижняя палата, по мнению В.ЮЩЕНКО, должна осуществлять законотворческую, политическую деятельность, а также формировать правительство и принимать госбюджет.

Большое внимание В.ЮЩЕНКО уделил также необходимости проведения налоговой и бюджетной реформы в сторону увеличения финансовой самостоятельности регионов.

Он предложил выработать и принять график внесения соответствующих изменений в национальное законодательство и Конституцию.

Кроме того, в ходе выступления В.ЮЩЕНКО призвал местные органы власти активно участвовать в реформировании публичной власти в Украине.

«Спасение в наших руках, мы ни на кого не должны надеяться», - сказал В.ЮЩЕНКО, еще раз подчеркнув, что экономический кризис продемонстрировал необходимость такой реформы.

«Не нужно думать, что реформа власти так далека от мер по борьбе с кризисом», - сказал глава государства.