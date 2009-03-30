Украина узучает возможность оформлять визы с биоданными

Украина изучает возможность введения сбора биометрических данных при оформлении украинских виз для иностранных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель МИД Украины Василий КИРИЛИЧ, комментируя введение европейской стороной оформления шенгенских виз с биометрическими идентификаторами.

«В Украине также проводится работа, предпринимаются меры по возможному введению на определенном этапе так называемых биометрических данных», - сказал он.

В.КИРИЛИЧ также отметил, что для граждан Украины подобные нововведения не являются какой-то неожиданностью. Он напомнил, что граждане Украины уже сейчас сталкиваются с необходимостью предоставления биометрических данных при оформлении виз в Великобританию и США.

По словам В.КИРИЛИЧА, целью введения сбора биометрических данных при оформлении визовых документов (цифровая фотография и отпечатки всех пальцев рук) заключается в необходимости обеспечения надлежащего уровня идентификации визовых апликантов с целью предотвращения использования ими поддельных паспортных документов.