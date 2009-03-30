ГЛАВНОЕ на понедельник (день)

Хроника дня *** Основные новости первой половины дня: КМУ предлагает заменить 13% надбавки к ввозной пошлине дополнительным импортный сбором; «Нафтогаз» заявил, что в Стокгольмском арбитраже нет иска РУЭ о спорных 11 млрд. куб. газа; спецаукционы НБУ по продаже валюты насытили рынок и укрепило гривну

Кабинет министров Украины предлагает заменить введение временной 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин на некоторые импортные товары дополнительным временным импортным сбором.

Это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Украины по регулированию состояния платежного баланса», подготовленным Кабмином и зарегистрированным в Верховной Раде (№4262).

Согласно документу, дополнительный импортный сбор устанавливает и отменяет Кабинет министров по согласованию с Национальным банком.

Сбор вводится с целью регулирования платежного баланса в случае достижения им критического состояния, в частности угрозы значительного сокращения золотовалютных резервов или необходимости достижения удовлетворительного темпа их увеличения, но не более, чем на 12 месяцев.

Размер и механизм взимания дополнительного импортного сбора устанавливаются в соответствии с Законом Украины “О внешнеэкономической деятельности”.

Законопроект запрещает взимание дополнительного импортного сбора с товаров, импорт которых лицензируется или квотируется.

Решение об установлении дополнительного импортного сбора вступает в силу не ранее, чем на 30-й календарный день после официального опубликования соответствующего закона.

Начисление дополнительного импортного сбора осуществляется независимо от начисления других обязательных налогов и сборов и страны происхождения товара. Сумма дополнительного импортного сбора не входит в базу налогообложения пошлиной, акцизным сбором и налогом на добавленную стоимость.

Дополнительный импортный сбор взимается в валюте Украины по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленным НБУ на день уплаты такого сбора. Поступления от уплаты дополнительного импортного сбора направляются в полном объеме в Стабилизационный фонд.

После установления дополнительного импортного сбора Кабмин, согласно законопроекту, должен проинформировать об этом соответствующие органы Всемирной торговой организации (ВТО) и провести с ними необходимые консультации, по результатам которых может быть принято решение о досрочной отмене этого сбора.

Как сообщал УНИАН, 18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, введенной с 6 марта, отменяется вообще.

По заявлению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, действие 13% надбавки нарушает требования ВТО и может вызвать ответные меры со стороны импортеров украинской продукции.

ТЭК: В Стокгольмском суде не существует иска RosUkrEnergo о возмещении 11 млрд. куб. м газа – Диденко

В Стокгольмском арбитражном суде не существует искового требования компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) о возмещении 11 млрд. куб. м газа. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в эфире телеканала TBi.

«Иска по поводу претензии некорректности передвижения 11 миллиардов кубов газа от RosUkrEnergo к НАК «Нафтогазу» в Стокгольмском суде не существует вообще», - сказал он.

По словам И.ДИДЕНКО, 24 марта состоялось организационное заседание Стокгольмского трибунала, на котором были оглашены все иски, предъявленные друг к другу.

«Со стороны RosUkrEnergo есть иски к «Нафтогазу» по поводу 55 млн., 20 млн. и 600 млн. долл. Еще есть иски встречные от НАК «Нафтогаза» к RosUkrEnergo. А именно: на 62 млн. и 118 млн., за разрыв транспортного контракта и контракта на хранение (газа). Вот уже, как минимум, семь исков между нами. Названные мною иски сгруппированы, два из них объединены в один процесс и будут рассматриваться этим летом, решения по ним будут в следующем году. Остальные будут рассматриваться только в следующем году и потом только будут по ним решения», - заявил И.ДИДЕНКО.

В то же время, он не конкретизировал, какие именно иски объединены, и в чем суть претензий компании RosUkrEnergo.

И.ДИДЕНКО выразил надежду, что все решения суда будут в пользу НАК «Нафтогаз Украины». «Потому что, подписав договор переуступки, мы в легальном режиме стали владельцами контракта между «Газпромом» и RosUkrEnergo, а шведское право не только следует казуистике юридической, оно рассматривает материальную и экономическую составляющую договоренностей, так вот в контрактах между RosUkrEnergo и «Газпромом» вообще никаких штрафных санкций нет, и не естественно, чтобы, имея следующий контракт с нами, RosUkrEnergo выставляло нам сумасшедшие штрафные санкции, исходя из 180% годовых», - отметил И.ДИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» опровергло информацию о том, что поддержало иск RosUkrEnergo в Стокгольмском арбитражном суде.

«В конце прошлой недели появились слухи о том, что «Газпром» якобы поддержал одну из сторон в судебном споре об объемах газа в украинских ПХГ. Это не соответствует действительности», - сказал сотрудник управления информации «Газпрома».

Ранее ряд СМИ сообщили, что «Газпром» изменил свою позицию в судебном споре RUE и НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмском арбитраже после того, как Украина подписала двустороннюю декларацию с ЕС о модернизации своей газотранспортной системы.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитражный суд провел предварительное слушание дела по искам швейцарского трейдера RosUkrEnergo к НАК "Нафтогаз Украины" о взыскании более 600 млн. долл. и возврате газа из хранилищ Украины еще на 3 млрд. долл. Рассмотрение исков по существу состоится в конце мая.

Как написала газета "Коммерсант", еще неделю назад их перспектива вызывала сомнение, так как один из акционеров RosUkrEnergo, «Газпром», не поддерживал позицию трейдера и даже исключил его из схемы поставок газа в Украину. Однако, по данным издания, разгоревшийся в начале недели украино-российско-европейский газовый конфликт заставил бывших партнеров снова консолидировать усилия в суде.

Представитель "Нафтогаза Украины" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ подтвердил, что предварительное заседание суда прошло, но от комментариев отказался.

Источник издания, близкий к Дмитрию ФИРТАШУ, утверждал, что на заседании суда «Газпром» поддержал требования RosUkrEnergo.

Строительство ГИС на восточной границе Украины возможно в случае договоренности "Газпрома" с покупателями газа в Европе - Диденко Киев. 30 марта. УНИАН. Строительство газоизмерительных станций на восточной границе Украины возможно лишь в случае достижения соответствующих договоренностей "Газпрома" с покупателями газа в Европе.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Игорь ДИДЕНКО 29 марта в эфире телеканала ТВі.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ГИС, контролирующие поступление газа для транзита в Европу через Украину, находятся на территории России.

"Экономическая целесообразность построения дублирующих ГИС - а этот субпроект оценивается нами примерно в 450-460 млн. долл. - он целесообразен только тогда, когда наши европейские партнеры и партнеры "Газпрома" решат перейти на прием природного газа от "Газпрома" на восточной границе Украины. Для этого нужна воля продавца и покупателя, ведь есть контракты между покупателями и продавцами", - заявил И.ДИДЕНКО.

При этом он отметил, что на сегодняшний день и в ближайшей перспективе планов и договоренностей о строительстве таких ГИС нет "Это не предвидится", - заявил И.ДИДЕНКО.

"Все наши газовые контракты тянутся со времен господина КОСЫГИНА (Алексей КОСЫГИН - председатель Совмина СССР), и передавался газ на западной границе СССР. А западная граница СССР - это западная граница Украины. И сегодня 20-ти, 30-тилетние контракты с западными потребителями, они именно в этих точках зафиксированы. И если давление западных потребителей на "Газпром" приведет к тому, что они изменят точку передачи газа, то тогда мы будем вынуждены строить газоизмерительные станции у нас", - заявил И.ДИДЕНКО.

Кроме того, он высказал личную позицию, которая, по его словам, совпадает с мнением главы НАК Олегом ДУБИНЫ о том, что НАК «Нафтогаз Украины» необходимо корпоратизировать вместе с ГТС.

«НАК необходимо корпоратизировать целиком, с таким бриллиантом, как газотранспортная система, и с таким горем, как поставка газа в теплокоммунэнерго Украины, куда мы отдаем, как в черную дыру, 10 млрд. куб. газа ежегодно», - отметил он.

«Получить ее (ГТС) в собственность, или придвинуться к ней поближе, на самом деле, хотят все», - подчеркнул И.ДИДЕНКО, напомнив о таком желании России. Кроме того, отметил И.ДИДЕНКО, в подписанной в конце прошлого года Хартии о стратегическом сотрудничестве между Украиной и США тоже есть пункт о готовности американской стороны принимать участие в модернизации украинской ГТС.

Россия не будет кардинально менять отношения с ЕС из-за «газовой» декларации с Украиной – вице-премьер РФ

Россия не будет кардинально менять отношения с Европейским Союзом из-за «газовой» декларации с Украиной.

Об этом в интервью телекомпании НТВ сообщил вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН.

«Представляется, что должен возобладать все-таки здравый смысл. Больше того, мы не видим причин для такого резкого, кардинального изменения конструкции сотрудничества", - сказал И.СЕЧИН, комментируя заявления о том, что Россия может пересмотреть свои взаимоотношения со странами Евросоюза в качестве ответной меры на Брюссельский меморандум.

По его словам, Россия будет "показывать свою состоятельность и нормальным образом работать", проводить консультации с потребителями.

"Мне кажется, здесь (в декларации) очень много субъективного. И представляется маловероятным развитие пути как раз по тому алгоритму, который обозначен в этой декларации. Здесь основательных проработок, профессиональных проработок не просматривается", - сказал И.СЕЧИН.

Кроме того, он предположил, что не весь ЕС поддержит данную декларацию. «По нашим сведениям, и в работе с нашими партнерами, в том числе и в Еврокомиссии, документ готовился очень кулуарно", - заявил он.

Справка УНИАН. 23 марта в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам конференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Российская делегация, присутствующая на Международной инвестиционной конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, покинула форум после объявления церемонии подписания итоговой декларации.

Во время конференции министр энергетики России Сергей ШМАТКО выразил неудовлетворение проектом итоговой декларации этого собрания. Он указал на несколько пунктов документа, которые не устраивают РФ.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.

Финансы: Проведение спецаукционов по продаже валюты снизило дефицит валюты на внутреннем рынке Украины – Нацбанк Проведение Национальным банком Украины спецаукционов по продаже валюты для удовлетворения потребностей физических лиц, у которых есть валютные обязательства, позволило снизить дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке Украины.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в понедельник на сайте Нацбанка.

В НБУ считают, что снижение дефицита способствовало укреплению национальной валюты. Курс гривни относительно доллара США укрепился с начала месяца на межбанковском рынке на 2,1%, а на наличном по операциями банков по продаже долларов США - на 2,6%.

Официальный курс гривни к доллару США с начала марта оставался неизменным - на уровне 7,70 грн./дол. США. Относительно евро гривня девальвировала на 6,5% - до 10,48 грн./евро, относительно российского рубля - на 6,7 % - до 2,30 грн./10 рублей.

Согласно предоставленной информации, с начала марта т.г. Национальным банком Украины было проведено пять валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. На них было продано банковским учреждениям 227,02 млн. долларов США по единому курсу 7,8 грн./долл. Кроме того, 13 и 20 марта на указанных аукционах было продано 1 млн. евро по курсу 9,97 грн./евро и 0,8 млн. евро по курсу 10,66 грн./евро, соответственно.

"Кредит-Рейтинг" приостановил рейтинги банка "Причерноморье" и "Ипобанка" Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о приостановлении долгосрочных кредитных рейтингов ОАО КБ "Ипобанк" (г. Киев) и выпуска его процентных облигаций (серия А) на сумму 200 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

Также "Кредит-Рейтинг" приостановил рейтинг ОАО КБ "Причерноморье" (г. Днепропетровск) и выпуска его процентных облигаций (серия В, С) на сумму 10 млн. грн., и рейтинг Северодонецкого городского совета в связи с приостановкой договорных отношений,

"Кредит-Рейтинг" также приостановило долгосрочный кредитный рейтинг выпуска процентных облигации (серии А, В) ЗАО "Мир Электроники" (г. Киев) на сумму 20 млн. грн. в связи с окончанием срока погашения облигаций.

В рейтинговом агентстве отметили, что приостановка является промежуточной стадией перед отзывом рейтинга.

Акционеры банка «Хрещатик» решили увеличить уставный капитал на 77,76 млн. грн. – до 618 млн. грн.

Акционеры ОАО КБ «Хрещатик» приняли решение увеличить уставный капитал на 77,76 млн. грн. – до почти 618 млн. грн. за счет реинвестиции дивидендов путем увеличения номинальной стоимости акций.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, размещенном на официальном сайте финучреждения.

Согласно сообщению, номинальная стоимость акции увеличена с 1 000 грн. до 1 144 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее банк «Хрещатик» планировал увеличить уставный капитал на 78,3 млн. грн. – до 618,3 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 г.

Активы банка на 1 октября 2008 г. составляли 5,408 млрд. грн., обязательства – 4,662 млрд. грн., собственный капитал – 746,111 млн. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября 2008 г. составил 540 млн. грн.

Чистая прибыль банка «Хрещатик» на 1 октября 2008 г. составила 60,433 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 октября 2008 года его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, в настоящее время до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.

Международные отношения: От продажи Японии квот на выброс парниковых газов Украина сможет получить 4,5 млрд. грн. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что от продажи Японии квот на выброс парниковых газов Украина сможет получить 4,5 млрд. грн.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что контракт на продажу квот с Японией уже подписан.

«Мы продали квоты по сокращению выбросов углекислого газа и заработали 4,5 млрд. грн., которые никому не надо возвращать», - заявила премьер-министр.

Говоря о перспективах модернизации украинской газотранспортной системы с участием японских компаний, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что газоперекачивающие агрегаты, которые будут поставляться для модернизации ГТС, не только позволят сэкономить половину энергии для перекачки для газа, но и генерировать электроэнергию.

Что касается планов по привлечению 5 млрд. долл. японских инвестиций для модернизации и реконструкции инженерных систем, в том числе и ГТС, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что это никоем образом не подачка, которую выпрашивает Украина. «Никто Украине никаких подарков не делает. Мы равные партнеры. Япония заинтересована вводить технологии, применять энергосберегающие и экологически сберегающие технологии и получать от этого прибыль, а мы заинтересованы в абсолютно другом уровне экологии и энергоэффективности», - сказала премьер-министр.

Рассказывая о том, как ей удалось выдержать довольно напряженный визит в Японию, в ходе которого практически не была заметна ее усталость. Ю.ТИМОШЕНКО шутя, отметила, что на себе испробовала «новые возобновляемые японские источники энергии». Говоря серьезно, премьер подчеркнула, что визит был достаточно ответственный, поскольку за два дня нужно было «открыть Украину для Японии и Японию для Украины».

При этом премьер-министр акцентировала, что это был первый визит глави правительства Украины в Японию.

Как сообщал УНИАН, Украина в марте подписала договор с Японией о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "излишков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа способна принести самую большую выгоду.

По словам руководителя группы советников премьер-министра Украины Виталия ГАЙДУКА, Украина продала квоты на сумму 300 млн. евро. Он сообщил, что 150 млн. поступят в будущем месяце на счет казначейства. В перспективе объем квот может быть увеличен.

Автопром: главы General Motors и Peugeot Citroen отправлены в отставку

Глава американского автогиганта General Motors Рик Вагонер согласился уйти в отставку, сообщает сегодня ВВС.

Представитель Белого дома подтвердил, что Вагонер, занимавший посты генерального директора и председателя совета директоров General Motors, уходит в отставку.

Новость о том, что глава испытывающей серьезные трудности компании все-таки покинет свое место, появилась накануне представления очередных мер по поддержке автопрома, которые должен озвучить президент США Барак Обама.

Ранее в интервью Си-би-эс Обама заявил, что получившие миллиарды долларов госпомощи автопроизводители должны предпринимать гораздо больше усилий, чтобы оправдать полученные ими средства.

Два представителя "большой тройки" американского автопрома - GM и Chrysler - получили от правительства 17,4 млрд. долларов. После чего Chrysler потребовал еще 5 млрд., а боссы GM заявили, что им необходимы дополнительные 16,7 млрд. долларов.

Кроме того, в декабре GM объявила о планах к 2012 году закрыть девять своих заводов. Сейчас представители компании говорят о том, что будет закрыто 14 из нынешних 47предприятий.

Число марок, которые выпускает корпорация, будет сокращено вдвое. GM будет выпускать лишь автомобили "Шевроле", "Бьюик", "Кадиллак" и Джи-Эм-Си.

Как сообщает агентство Рейтер с 2000 года, когда Вагонер занял пост генерального директора GM, акции компании подешевели почти на 95%. С 2005 года компания потеряла около 82 млрд. долларов.

Рик Вагонер неоднократно становился объектом критики конгрессменов, однако неизменно получал поддержку совета директоров.

Место Рика Вагонера займет президент GM Фриц Хендерсон.

Также в воскресенье вечером стало известно, что свой пост покидает глава совета директоров крупнейшего французского автопроизводителя Peugeot Citroen.

Крупнейший французский производитель автомобилей Peugeot Citroen объявил об отставке председателя совета директоров Кристиана Стреффа.

В заявлении компании отставка Стрейффа объясняется чрезвычайными трудностями, с которыми столкнулась автомобильная индустрия, сообщает сегодня ВВС.

Место председателя совета директоров Peugeot Citroen займет нынешний генеральный директор сталелитейной группы Corus Филипп Варин.

Решение об отставке Стрейффа принято советом директоров единогласно.

54-летний Стрейфф, ранее возглавлявший авиастроительную корпорацию Airbus, занимал возглавлял совет директоров Peugeot Citroen немногим более двух лет.

Peugeot Citroen - второй по величине автопроизводитель в Европе - объявил об убытках в 2008 году в размере 343 млн. евро. В нынешнем году компания собирается уволить 11 тысяч сотрудников.

Каждый десятый рабочий во Франции занят в автомобильной промышленности. Президент Николя Саркози пообещал, что государство не допустит краха этого сектора экономики.

Правительство уже согласилось выделить Peugeot Citroen кредит на сумму 3 млрд. евро (около 4 млрд. долларов). Столько же получит их конкурент - компания Renault.

Негативные новости от автомобильных концернов сегодня обвалили мировые фондовые рынки.

Политика: Янукович обещает в ближайшее время повторно организовать акции протеста. Намного жестче

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает в ближайшее время повторно организовать акции протеста против действий власти.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении В.ЯНУКОВИЧА.

Он поблагодарил всех граждан, которые приняли участие в акциях протеста против действий власти.

”Более двухсот тысяч самых активных граждан вышли в прошлую пятницу на митинги протеста по всей Украине. Многолюдные протестные акции в Харькове, Донецке, Луганске, Симферополе, Полтаве, Запорожье, Тернополе, Виннице, Житомире, во Львове. Вся Украина – с Запада и Востока дала предупредительный сигнал власти. И я искренне благодарен всем за активную гражданскую позицию”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по его словам, власть не услышала голос народа.

“Вместо того, чтобы мгновенно отреагировать на требования людей, власть любой ценой пытается сделать вид, что ничего не случилось. Мы не позволим так относиться к воле народа. Мы в ближайшее время повторим акции протеста. И в этот раз они будут очень жесткими”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он обещает заставить действующую власть “или выполнять волю народа Украины, или уйти совсем раз и навсегда”.

Как сообщал УНИАН, 27 марта во многих городах Украины состоялись организованные Партией регионов акции “Скажи кризису – стоп!”, участники которых требовали отставки Президента и правительства, а также проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

ВР готова 1 апреля заслушать ежегодное послание Президента о внешней и внутренней политике Украины

Верховная Рада готова 1 апреля заслушать ежегодное послание Президента Украины о внешней и внутренней политике Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такая договоренность была достигнута сегодня во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Четыре из пяти фракций поддержали инициативу Президента Виктора ЮЩЕНКО о заслушивании его отчета в парламенте, и определили, что такое послание парламент может заслушать в среду, 1 апреля.

Во время принятия данного решения на Согласительном совете отсутствовал лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Перед этим на заседании Согласительного совета сообщалось, что в парламент поступило письмо, подписанное главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ по поводу того, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов выступить в Верховной Раде с ежегодным посланием.