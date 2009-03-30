Ющенко предлагает создать орган по проведению комплексных реформ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает создать специальный рабочий орган, который занимался бы проведением комплексных реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Всеукраинских муниципальных слушаниях «Реформирование публичной власти как инструмент преодоления финансово-экономического кризиса в Украине», которые проходят в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что органы местного самоуправления должны занять консолидированную позицию относительно необходимости проведения административно-территориальной, бюджетной, налоговой и других реформ.

Он призвал прекратить пустую болтовню, и начать реальную работу по реализации этих реформ.

В частности, глава государства призвал участников слушаний разработать декларацию, в которой предусмотреть план действий из 10-15 пунктов относительно конкретных шагов по проведению реформ.

Также он предложил создать «статусный» рабочий орган, который занимался бы проведением таких реформ. В.ЮЩЕНКО заметил, что это может быть орган при Президенте или при Ассоциации городов Украины.

Кроме того, Президент подчеркнул, что сегодня проведение реформ является очень актуальным, и необходимо выработать такой план, который консолидировал бы все ветви власти. Со своей стороны он пообещал содействие в его разработке.