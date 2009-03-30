Ющенко завтра выступит с ежегодным посланием к ВР

Завтра, 31 марта, в 10.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА Ольга ЧЕРНАЯ.

По ее словам, сегодня состоялся телефонный разговор между главой государства и спикером парламента, во время которого была достигнута такая договоренность.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, на заседании Согласительного совета лидеры четырех парламентских фракций (кроме фракции КПУ) договорились, что ВР заслушает послание Президента Украины в среду, 1 апреля.

В свою очередь, пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сообщила, что В.ЮЩЕНКО готов выступить 1 апреля в 10 часов утра в парламенте с ежегодным посланием.

По ее словам, в этом обращении Президент изложит свое виденье экономических, политических и общественных процессов в нашем государстве.