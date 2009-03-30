ГЛАВНОЕ на 30 марта (вечер)

Финансовый рынок

Национальный банк Украины отмечает уменьшение оттока депозитов с банковских счетов в марте текущего года.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил исполнительный директор Национального банка Украины по экономическим вопросам Игорь ШУМИЛО.

По его словам, действия НБУ, направленные на обеспечение стабильной работы банков, а также отсутствие давления на Нацбанк со стороны власти стали одними из основных причин уменьшения в марте оттока средств банковских депозитов.

«Совместные действия власти, отсутствие политического давления на Национальный банк и банковскую систему в целом наряду с уже принятыми решениями, которые позволят как можно скорее восстановить и программу Международного валютного фонда, означают не столько получение средств от МВФ, сколько реальный план действий по преодолению финансово-экономического кризиса и восстановлению финансовой стабильности. Именно эти действия уже влияют на протяжении марта, и мы это видим, на прекращение оттока депозитов как физических, так и юридических лиц», – сказал И.ШУМИЛО.

В Секретариате Президента отмечают признаки стабилизации банковской системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он подчеркнул, что Президент регулярно детально анализирует ситуацию на валютном рынке Украины.

«У нас, слава Богу, положительное сальдо по счету текущих операций – немногим более 0,5 млрд. долл. В то время как прошлый год мы закончили с "минус" 12 млрд. То есть мы можем говорить, что установился более-менее уравновешенный курс, который позволит дальше не расшатывать ситуацию», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он подчеркнул позитивные результаты по финансовому счету и счету капитальных операций.

«Мы рассчитывали на значительно худшую ситуацию, чем та, которая есть на сегодняшний день. Единственное, что на протяжении двух месяцев существенно повлияло на существенное сокращение финансового счета, это поведение населения. Из 4,5 млрд. долл. отрицательного сальдо, которое мы получили по финансовому счету, более 3 млрд. - это средства, которые население или забрало из банков в виде валютных депозитов, или накупило валюты и положило под подушку», - сказал А.ШЛАПАК.

Он выразил надежду, что тенденция стабильного курса успокоит людей и в дальнейшем паники населения и массовой скупки валюты не будет.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что Нацбанк внимательно следит за теми банками, которые позволяли себе некорректное поведение с вкладчиками и валютными операциями.

Вместе с тем он отметил, что Нацбанк так и не выполнил требование Президента официально рассмотреть на правлении и опубликовать меры воздействия на банки, которые допустили нарушения в своей работе.

«Уверен, что Нацбанк это сделает, и сделает это в ближайшее время», - сказал А.ШЛАПАК.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, чтобы в течение ближайших 10 дней были предприняты реальные шаги по рекапитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

“Президент поставил соответствующие задачи – на протяжении буквально этой недели провести соответствующее координационное совещание (НБУ и Кабинета министров – УНИАН) и закончить подготовку необходимой нормативной базы; если будет такая необходимость, то подготовить необходимые изменения в украинское законодательство. Хотя откровенно скажу, пока мы не видим такой необходимости – можно обойтись документами Кабмина и Нацбанка, с тем чтобы в ближайшее время, на следующей неделе или через 10 дней – не позже, начать реальную процедуру рекапитализации украинских банков”, - сказал А. ШЛАПАК.

Он подтвердил информацию о том, что Нацбанк до сих пор не обращался в правительство с предложениями по рекапитализации банков.

Вместе с этим он озвучил позицию Президента, что все украинские банки, у которых на сегодня много вкладчиков, должны быть поддержаны путем рекапитализации.

“Надеюсь, что мы эту позицию подтвердим, работая вместе над подготовкой нормативных документов, которые разблокируют процедуру рекапитализации банков”, - сказал А.ШЛАПАК.

Он также сообщил, что на 31 марта запланированы консультации с экспертами МВФ и ЕБРР, в ходе которых будут обсуждены критерии отбора банков для рекапитализации.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2550/8,3425, к 11:00 сузился спрэд 8,2640/8,3310, а к 12:00 ценовые уровни снизились до 8,2500/8,2800. К закрытию цены остались на среднедневных уровнях 8,2700/8,3000. грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2410/0,2450, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2410/0,2445, а к 12:00 сузился спрэд 0,2420/0,2440. К закрытию торгов котировки незначительно выросли - 0,2430/0,2455.

На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,0150 (+0,4050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3182/1,3184, а к 16:00 выросли до уровней 1,3193/1,3195. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8796/11,0009, к 11:00 цены установились на значениях 10,8914/10,9858, а к 12:00 зафиксировались на уровне 10,8730/10,9185. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH повысились до уровней 10,8993/10,9449.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 31 марта НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 30 марта – 770.0000)

100 EUR – 1015.8610 (на 30 марта – 1023.7150)

10 RUR – 2.2638 (на 30 марта – 2.3045)

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил правительству проект своего указа о реализации договоренностей, достигнутых в ходе Международной инвестиционной конференции по модернизации газотранспортной системы, которая состоялась 23 марта в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Говоря о договоренностях, выписанных в Совместной декларации ЕС и Украины по результатам конференции, А.ШЛАПАК подчеркнул, что важно то, чтобы они не остались на бумаге, а нашли свое практическое воплощение. Именно поэтому Президент подготовил соответствующий указ, который направил на доработку в правительство. На протяжении 10 дней Кабинет министров должен предложить свои изменения и дополнения к указу.

А.ШЛАПАК отметил, что такую работу над проектом указа нужно провести для того, чтобы в указе отображалась единая позиция правительства и Президента.

А.ШЛАПАК сообщил, что в указе речь идет о создании рабочей группы, которая будет заниматься вопросами модернизации украинской ГТС, будет также предусмотрена норма о необходимости в двухнедельный срок разработать программу по реализации положений брюссельской декларации.

Кроме того, в указе пойдет речь о том, что на протяжении месяца должна быть подготовлена нормативная документация относительно процедуры определения заказчиков, подрядчиков по модернизации ГТС и тому подобное.

Также указом будет предусматриваться необходимость проведения консультаций относительно определения потенциальных партнеров, в том числе и инвесторов, необходимость подготовки конкретных бизнес-проектов по всем направлениям, которые предусматривались в мастер-плане, представленном Украиной на международной конференции.

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН и министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО обсудили сегодня в Москве вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, встреча состоялась по приглашению российской стороны.

В ней также принимали участие заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО и заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего долгосрочного сотрудничества в газовой сфере и обменялись мнениями о подписанной в Брюсселе 23 марта декларации о модернизации украинской газотранспортной системы.

Сегодня же Ю.ПРОДАН планирует вернуться в Киев.

Консультации об участии в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) будут проводиться со всеми странами, которые проявят желание участвовать в этом процессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Я уверен, что предложения для таких консультаций получат послы всех стран, в том числе и такой стратегический партнер, как Российская Федерация. Но никакая отдельная позиция ни России, ни другой страны не может и не должна сбить нас с пути модернизации украинской ГТС», – сказал он.

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что на решение Шевченковского районного суда Киева о закрытии уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» 6,3 млрд. кубометров газа, подана апелляция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на заседании Временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями СБУ Конституции и действующего законодательства при выполнении ими служебных обязанностей.

«На все эти постановления суда поданы апелляционные жалобы», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время он заметил, что «планирование следующих действий Службой безопасности будет зависеть от решения апелляционного суда».

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заверил, что Служба безопасности продолжает сопроводительную работу относительно всех действий и контрактов, которые могут составлять энергетическую безопасность нашего государства, и это касается субъектов ведения хозяйства, действующих или действовавших на территории Украины. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, это касается, в частности, деятельности НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Газпром» и компании «РосУкрЭнерго». При этом он заверил, что СБУ действует исключительно в рамках законов.

Макроэкономика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает создать специальный рабочий орган, который занимался бы проведением комплексных реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Всеукраинских муниципальных слушаниях «Реформирование публичной власти как инструмент преодоления финансово-экономического кризиса в Украине», которые проходят в Киеве.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что органы местного самоуправления должны занять консолидированную позицию относительно необходимости проведения административно-территориальной, бюджетной, налоговой и других реформ.

Он призвал прекратить пустую болтовню, и начать реальную работу по реализации этих реформ.

В частности, глава государства призвал участников слушаний разработать декларацию, в которой предусмотреть план действий из 10-15 пунктов относительно конкретных шагов по проведению реформ.

Также он предложил создать «статусный» рабочий орган, который занимался бы проведением таких реформ. В.ЮЩЕНКО заметил, что это может быть орган при Президенте или при Ассоциации городов Украины.

Кроме того, Президент подчеркнул, что сегодня проведение реформ является очень актуальным, и необходимо выработать такой план, который консолидировал бы все ветви власти. Со своей стороны он пообещал содействие в его разработке.

Бюджет Пенсионного фонда по итогам 2008 года выполнен на 100%, план расходов и поступлений составил 153 млрд. 853 млн. 780,7 тыс. грн.

Об этом сказано в постановлении правления фонда №11-1 от 25 марта 2009 г., опубликованном в газете «Урядовый курьер» №52 за 28 марта 2009 г.

Согласно предоставленной информации, доходная часть бюджета Пенсионного фонда в 2008 году была определена в сумме 147,8 млрд. грн., в частности, собственные поступления – 101,8 млрд. грн. (страховые взносы от фонда оплаты труда, поступления средств от упрощенной системы налогообложения, другие поступления), средства государственного бюджета – 41,4 млрд. грн.

Фактически в 2008 году в бюджет фонда поступило 143,5 млрд. грн., из них собственные средства – 101,9 млрд. грн. (выполнение плана – 100,1%), средства госбюджета – 41,1 млрд. грн. (100%), в том числе общий фонд – 34,8 млрд. грн., специальный – 6,6 млрд. грн.

Заем из единого казначейского счета на выплату пенсий составил 6 млрд. 31 млн. 435 тыс. грн. Из этих средств погашено 1,339 млрд. грн., списано – 4,692 млрд. грн.

Общий финансовый ресурс фонда для обеспечения выплат пенсий и запланированных расходов составил 153,9 млрд. грн.

В расходной части бюджета Пенсионного фонда на 2008 год было запланировано 147,8 млрд. грн., из них в расходной части бюджета собственные поступления – 108,4 млрд. грн., средства госбюджета – 34 млрд. грн., авансовое финансирование пенсионных выплат – 5,2 млрд. грн.

В 2008 году расходы фонда составили 150,3 млрд. грн., что на 50,4 млрд. грн. больше фактической суммы расходов в 2007 году.

Рост объемов обусловлен: проведением с 1 января 2008 г. перерасчетов пенсий; поэтапным повышением величины оценки одного года страхового стажа: с 1 января – с 1% до 1,2%, с 1 октября – с 1,2% до 1,35%; увеличением минимального размера пенсий согласно повышению прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц; увеличением размеров надбавок и повышений к пенсиям, которые определяются с учетом прожиточного минимума.

Согласно постановлению, в результате перерасчета средний размер пенсии вырос с 591 грн. в декабре 2007 г. до 895 грн. в декабре 2008 г.

Всего в 2008 году пенсии получали 13,7 млн. пенсионеров.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК считает, что новым вариантом законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины по регулированию состояния платежного баланса», которым предлагается заменить 13%-ную надбавку к ввозной пошлине дополнительным импортным сбором, Кабинет министров лишь ухудшил этот документ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

А. ШЛАПАК фактически согласился с предварительной оценкой журналистов о том, что в документе фактически заменено название сбора.

«Это тот же самый законопроект, только значительно хуже, чем тот, который был принят парламентом и подписан Президентом», - сказал А.ШЛАПАК.

Он отметил, что более детальный анализ документа можно будет сделать позже, после более тщательного изучения.

«Дойдет до рассмотрения в парламенте – будем об этом говорить», - подчеркнул первый замглавы Секретариата Президента.

При этом он отметил, что Украина может использовать такой дополнительный защитный механизм, как дополнительный импортный сбор.

«Однако вместе с тем нужно очень внимательно подходить к определению той группы товаров, в отношении которых увеличение такого сбора можно вводить. И этот вопрос должен решаться в результате консультаций с нашими партнерами по ВТО", - сказал А. ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает заменить введение временной 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин на некоторые импортные товары дополнительным временным импортным сбором.

Это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Украины по регулированию состояния платежного баланса», подготовленным Кабмином и зарегистрированным в Верховной Раде (№4262).

Согласно документу, дополнительный импортный сбор устанавливает и отменяет Кабинет министров по согласованию с Национальным банком.

Сбор вводится с целью регулирования платежного баланса в случае достижения им критического состояния, в частности угрозы значительного сокращения золотовалютных резервов или необходимости достижения удовлетворительного темпа их увеличения, но не более, чем на 12 месяцев.

Рабочие группы Российской Федерации и Украины продолжают готовить заседание Межправительственного экономического комитета Украинско-российской комиссии, которое планируется повести 8 апреля в Москве при участии премьер-министров двух стран - Владимира ПУТИНА и Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил советник-посланник Посольства России в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ.

При этом он отметил, что информации о переносе даты заседания и визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву пока нет, однако не исключил, что ее могут перенести на более поздний срок.

“Окончательную дату должны будут определить лично премьер-министры – Владимир ПУТИН и Юлия ТИМОШЕНКО. На сегодняшний день могу сказать, что подготовка к этому заседанию не прекращалась”, - сказал В. ЛОСКУТОВ.

Он также подтвердил, что в ближайшее время в Украину для работы прибудет делегация России, в частности, представители Минэкономразвития, и 2 апреля в Киеве пройдет российско-украинский бизнес-форум.

Ранее о продолжающейся работе по подготовке к проведению заседания межправительственной комиссии заявили и представители Минэкономики Украины.

Рейтинги

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило кредитные рейтинги Львова «ССС+» – по международной шкале и «uaBB» – по национальной шкале, прогноз по рейтингам «негативный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, рейтинги Львова отражают суверенные рейтинги Украины. «В рейтингах также учитываются низкая финансовая гибкость бюджета города, финансовая неопределенность, связанная с обязательствами города по улучшению своей инфраструктуры в связи с проведением во Львове нескольких футбольных матчей Евро-2012 (они будут проводиться в Украине и Польше) и постоянное высокое давление со стороны текущих расходов, что может привести к быстрому накоплению долга», – говорится в сообщении со ссылкой на кредитного аналитика Standard & Poor`s Бориса КОПЕЙКИНА.

По данным агентства, в настоящий момент программа подготовки к Евро-2012 оценивается в 10 млрд. грн. (около 2 млрд. долл.), ее финансирование будет разделено между городом, центральным правительством и частными инвесторами. Детали программы и ее влияние на финансовые показатели Львова – предмет дальнейших обсуждений с правительством, но ее выполнение может привести к быстрому наращиванию долга, о чем свидетельствует недавнее решение администрации города выпустить облигации на сумму 300 млн. грн. для финансирования строительства стадиона. «Дальнейшие планы по выпуску долговых обязательств менее ясны, но мы полагаем, что полный долг города может превысить 70% всех доходов к концу 2011 года – перед тем, как он начнет снижаться. Тем не менее прямой долг города по состоянию на 1 января 2009 года составлял 6% текущих доходов, а выплаты основной суммы долга запланированы только на 2012 год», – сказано в сообщении.

По состоянию на 17 марта 2009 г. объем остатков общего фонда города, который в соответствии с украинским законодательством является единственным источником процентных выплат, составлял всего 7,6 млн. грн., или лишь немногим меньше общего объема процентных выплат на 2009 год, сообщает S&P.

Рынок ценных бумаг

Кабинет министров Украины (КМУ) утвердил концепцию развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг на 2009 – 2013 года. Текст соответствующего распоряжения КМУ от 25 марта 2009 г. N 316-р обнародован на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в распоряжении, целью развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг является снижение стоимости государственных заимствований при минимизации рисков, создание условий для активизации вторичного рынка государственных ценных бумаг и постройка ликвидного, хорошо структурированного финансового рынка Украины в целом.

Данная концепция предполагает улучшение предложения государственных ценных бумаг путем: внедрения механизма рыночного ценообразования во время размещения государственных ценных бумаг для учета интересов инвесторов; осуществление эмиссии облигаций внутреннего государственного долга исключительно для инвестирования пенсионных активов, сформированных в системе накопительного пенсионного обеспечения, доходность по которым учитывает уровень инфляции и пр.

Концепция также предусматривает обнаружение рисков госдолга и осуществление управления ими путем внедрения системы внутреннего контроля за управлением рисками; организации проведения в пределах заимствованных средств операций с госдолгом, включая обмен (операции своп) и досрочный выкуп государственных долговых обязательств с целью экономии бюджетных средств и минимизации процентного риска и пр.

Утвержденная КМУ концепция также предполагает повышение ликвидности государственных ценных бумаг путем привлечения торговцев ценными бумагами к осуществлению котирования ценными бумагами на вторичном рынке и поддержанию биржевого курса этих ценных бумаг; размещение на конкурсных принципах свободных средств единого казначейского счета среди финансовых учреждений на условиях временной покупки госбумаг со следующим возобновлением этих средств до конца года и пр.

Концепция также предусматривает улучшение имиджа государства как эмитента государственных ценных бумаг через повышение прогнозируемости и прозрачности государственного заимствования путем утверждения годового графика первичного размещения госубумаг и заблаговременного обнародования проспектов эмиссий бумаг; размещения и обращения госбумаг на фондовых биржах; внедрения современной конкурентной процедуры проведения аукционов, которая предусматривает размещение государственных ценных бумаг в один этап и пр.

Среди первоочередных мер по развитию внутреннего рынка государственных ценных бумаг Украины на 2009 год планируется до декабря утвердить годовой график первичного размещения госбумаг на 2010 год, а также разработать методологическую и нормативно-правовую базу управления рисками государственного долга, обнародовать за две недели до эмиссий проспекты эмиссий государственных ценных бумаг и пр.

Международные новости

Индикатор бизнес-климата (Business Climate Indicator) в еврозоне в марте продолжил падение и достиг нового исторического минимума с момента его введения в 1985 году, снизившись с минус 3,40 в феврале до минус 3,58 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Падение индикатора объясняется значительным ухудшением менеджерских ожиданий относительно общего портфеля заказов и экспортного портфеля заказов.

В то же время улучшились оценки запасов готовой продукции на складах. Практически не изменились оценки производственных трендов в предыдущие месяцы и оценки производства в ближайшие месяцы, а также оценки остатков продукции на складах.

В марте Индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) снизился в еврозоне на 0,7 пункта по сравнению с февралем – до 64,6 пункта, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,6 пункта – до 60,3 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Таким образом, в обеих зонах Индекс экономических ожиданий находится на минимальном уровне с 1985 года.

Согласно сообщению, снижение индекса в обеих зонах наблюдалось в сфере производства и сфере услуг, где индекс уменьшился приблизительно на 2 пункта как в еврозоне, так и в ЕС-27. Уровень доверия потребителей уменьшился в еврозоне на 1 пункт, но не изменился в ЕС-27, уровень доверия в сфере розничной торговли вырос на 2 пункта в ЕС-27 и на 1 в зоне евро. Уровень доверия в отрасли строительства не изменился по сравнению с февралем.

В феврале Индекс экономических ожиданий снизился в еврозоне на 1,8 пункта, в ЕС-27 – на 2,2 пункта.

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