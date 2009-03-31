Украина и Россия должны искать компромиссы

Украина и Россия должны достигать компромиссов на основе взаимного уважения к национальным интересам.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера вечером в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«У России есть свои национальные интересы, которые она свято отстаивает. У Украины достаточно своих национальных интересов, мы их также свято отстаиваем. Наше задание – на базе соблюдения национальных интересов двух стран найти понимание. Но, к сожалению, привыкли к тому, что политические элиты в Украине строили компромиссы не с точки зрения соблюдения национальных интересов, а из точки откатов, в какой схеме и кто должность подарит, поддержав так публично. Вот как строились отношения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что Украина закупает в России 100% ядерного топлива, 70% природного газа, а также 70% нефти.

«Нужно признать, что мы 70 лет творили единую систему, и сегодня это разорвать по-живому невозможно и не нужно, потому что мир объединяется», - добавила она.

Глава правительства также отметила, что лично прилагала усилия к тому, чтобы снять в отношениях с Россией конфронтацию и найти компромисс.