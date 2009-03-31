Президент рад участию премьера в дебатах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рад, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО приобщается к дебатам относительно конституционной реформы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президенту известно, что Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в программе „Свобода слова” и “...Президент рад, что премьер-министр приобщается к дебатам по конституционной реформе и приветствует ее идеи по этому вопросу”, - говорится в сообщении.

В то же время “Президент хотел бы отметить, что важнейшей проблемой на сегодня является экономика, и что все изменения должны быть направленные на создание такой системы правительственного управления, которая будет способна преодолеть экономический кризис”, - подчеркнули пресс-службе.

Как отметил Президент, в вопросах конституционной реформы мы должны руководствоваться одним главным принципом: любая реформа должна служить цели предоставить больше политической власти людям, а не политикам. Реформа, которая просто приводит к перераспределению власти между политиками, не является настоящей реформой, считает В.ЮЩЕНКО.

“Президент уже завтра, 31 марта, использует возможность Ежегодного обращения к парламенту, чтобы очертить свое виденье преодоления экономического кризиса и конституционной реформы, которая предоставит больше политической власти народу Украины”, отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в программе „Свобода слова” на телеканале ICTV.