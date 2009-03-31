Тимошенко против досрочных выборов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не поддерживает инициативу относительно одновременного проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Война приведет к полной дестабилизации политической ситуации в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что досрочные президентские выборы возможно провести только при условии объявления импичмента главы государства, а эта процедура является нецелесообразной, поскольку до очередных президентских выборов осталось немного времени.

Аргументируя свою позицию, премьер привела пример, когда страна находится в состоянии войны.

«Например, возьмем Вторую мировую войну. Страну нужно защищать, защищать границы, людей, а в это время армию распускают и говорят: «Там есть полезное дело, давайте покопаем картофель, свеклу». Кто тогда будет защищать границы, людей, кто будет защищать страну и бюджет», - сказала она.

«Если на полгода, а парламентские выборы – это полгода все политики снимутся и пойдут на выборы, от страны не останется ничего. Возможно кому-то это на руку. Учитывая то, что наше правительство будет работать, пока придет новое правительство, новый парламент придет через полгода – нет правительства, нет руководства Верховной Рады – это еще три месяца на все консультации и принятие решений. В кризис 8 месяцев страна будет без парламента, без законов, практически без правительства, потому что все пошли «копать картофель», на округа общаться с людьми. Кто защитит страну?», - сказала глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что другие страны в условиях кризиса даже очередные выборы переносят на 1-2 года.

Как сообщал УНИАН, на одновременном проведении досрочных президентских и парламентских выборах настаивает Партия регионов.

В то же время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о возможности проведения досрочных парламентских выборов.