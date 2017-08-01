Катар пожаловался в ВТО на торговую блокаду со стороны арабских стран

Катар подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за торговой блокады со стороны четырех арабских стран.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на катарского представителя в ВТО Али аль-Валида аль-Тани.

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Власти эмирата заявили, что блокада нарушает правила торговли товарами и услугами, а также право на интеллектуальную собственность.

Первый этап рассмотрения жалобы, согласно правилам ВТО, пройдет в формате двухмесячных консультаций сторон. За это время участники конфликта должны урегулировать его или продолжить разбирательства.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. Причиной такого решения стало то, что катарское руководство поддерживает и финансирует террористические группировки и вмешивается во внутренние дела других стран.

Отметим, что позже Катару был направлен список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит снять блокаду. Требования к Катару включали, среди прочего, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и снижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.

Позже четыре страны Персидского залива, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет, официально заявили, что они пересмотрели и уменьшили список требований к Дохе.