Доллар в Венесуэле на фоне политического кризиса взлетел до исторического максимума

Курс доллара США на "черном рынке" Венесуэлы в понедельник взлетел на 8% и впервые превысил 11 тысяч боливаров, остановившись на отметке почти в 11,2 тысячи.

Читайте такжеМинфин США ввел санкции против президента Венесуэлы

Еще 28 июля курс американской валюты на "черном рынке" достигал лишь 10,4 тысячи боливаров, пишет РИА Новости.

По данным портала Dolar Today, официальный курс в дополнительной системе обмена DICOM составляет при этом чуть более 2,7 тысячи боливаров.

Падение боливара произошло на фоне результатов выборов в национальное учредительное собрание, состоявшихся в воскресенье.

Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам, а также вызвали осуждение многих стран региона.