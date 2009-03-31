АНОНС на 31 марта 2009 г

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и члены правительства примут участие в сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады Украины.

На заседании парламента будет рассматриваться антикризисный пакет законопроектов, разработанный правительством, отметили в Управлении.

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Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман Бессмертный проведет селекторное совещание с главами областных государственных администраций. Тема: “Организация проведения весенних работ по озеленению и благоустройству, а также ситуация по утилизации и переработке твердых бытовых отходов”.

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Состоится обсуждение законопроекта №2174 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов социальной защиты населения, проживающего в зонах наблюдения предприятий по добыче урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами». Участники: президент ГП НЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский, представители Министерства финансов Украины.

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Совместное заседание Антимонопольного комитета Украины и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, посвященное актуальным проблемам жилищно-коммунального хозяйства. По результатам заседания, и.о. председателя Комитета Александр Мельниченко и министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко планируют подписать совместное обращение к Ассоциации городов Украины, Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской горгосадминистрациям. К участию приглашены: министр экономики Богдан Данилишин, председатель Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предприятия Александра Кужель, вице-президент Ассоциации городов Украины и обществ Мирослава Питцик и другие.

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Состоится городской круглый стол на тему: «Ресурсы (активы) общины г. Киева и их эффективное использование». Организатор: Киевская городская организация Единого центра. Участники: председатель КМО политической партии «Единый Центр» В.Лисничая, председатель Наблюдательного Совета Всеукраинской ассоциации строителей и производителей строительных материалов И.Салий, экс-председатель Киевской ОГА Е.Жовтяк, зав.кафедры Национальной академии управления, профессор О.Соскин, зам.председателя КГГА С.Рудик и другие ведущие эксперты, научные работники и специалисты.

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Пресс-конференция компании "Сандора" на тему: "Итоги 2008 года и планы развития компании на 2009" при участии гендиректора ООО "Сандора" Нила Старрока и др..

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В рамках первого Международного Форума „Финансовый кризис: уроки для Украины”, который проводится по инициативе Проекта Европейского союза, состоится брифинг Джона Фоутропа, руководителя Проекта, представителя Европейской делегации, и Виктора Суслова, главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины. В работе Форума также примут участие: Майкл Хьюит, эксперт Проекта по вопросам рынков капитала; Игорь Шумило, исполнительный директор по экономическим вопросам Национального банка Украины; Робин Макконаки, Международный консультант.

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Круглый стол на тему: «Финансовый потенциал развития украинских банков: критерии оценки и их объективность».

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция директора Национального института стратегических исследований Юрия Рубана на тему: “Проекция экономического кризиса на политические симпатии граждан. Результаты социологического исследования”.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Состояние выполнения Государственного бюджета и целесообразность его пересмотра по итогам первого квартала 2009 года». Участники: ген.директор Институту бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина; исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE-Украина Дмитрий Боярчук.

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Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии первого заместителя председателя ГНА Украины Александра Буханевича.

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Состоится Стартовая встреча по реализации в Украине проекта Twinning «Поддержка и внедрение транспортной политики в Украине», который реализовывается в сотрудничестве с Немецким федеральным министерством транспорта, строительства и городских дел, Австрийским федеральным министерством транспорта, инноваций и технологий и Минтранссвязи Украины.

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Круглый стол на тему: «Судебная защита субъектов предпринимательской деятельности. Перезагрузка». Организатор - ВОО «Новая Формация». Приглашены: Александра Кужель, председатель Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства; Василий Костецкий, глава Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали; Ксения Ляпина, зам.председателя комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства; Юрий Мирошниченко, председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности органов юстиции, нотариата, адвокатских объединений и предоставления правовой помощи гражданам комитета ВРУ по вопросам правовой политики и другие.

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Круглый стол на тему: "Месяц до вступления в силу закона "Об акционерных обществах: комментарий юристов". Участники: партнер киевского офиса международной юридической фирмы DLA Piper Артур Котенко, управляющий партнер ЮК "ОЛ&РУСТ" Роман Хрустенко, адвокат, партнер, ЮК "Волков Козьяков и партнеры" Николай Подпалов.

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Круглый стол на тему: “Функционирование акционерных обществ согласно закону Украины Об акционерных обществах": перенимаем западный опыт и традиции". Организатор - Юридическая фирма "ЮСТ Украина" (Киев, Донецк) при поддержке ГУ "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины".

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