Ющенко: политикам надо «утихомирить страсти»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков отсрочить до сентября любые политические споры с целью выхода из экономического кризиса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
В.ЮЩЕНКО отметил, что пришел в Верховную Раду, чтобы предложили путь выхода из экономического кризиса.
«Я обращаюсь и к власти, и к оппозиции – миллионы людей хотят вернуть надежду», - сказал В.ЮЩЕНКО.
По словам Президента, невзирая на все противоречия, украинские политики способны преодолеть противоречия, и сегодня уже есть первые результаты такой совместной работы.
Президент отметил, что на сегодняшний день Украина возобновляет сотрудничество с Международным валютным фондом. Несмотря на серьезные удары, смогла выстоять банковская система Украины, отметил он.
В.ЮЩЕНКО призвал все политические силы наложить мораторий на любые противоречия. «Прошу утихомирить политические страсти и наложить мораторий на споры», - сказал он.
Глава государства напомнил, что президентская избирательная кампания начинается за четыре месяца до выборов. «Следовательно, предлагаю до сентября отсрочить любые, рассчитанные на получение досрочных политических дивидендов, действия», - сказал Президент.