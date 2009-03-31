Ющенко: политикам надо «утихомирить страсти»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает политиков отсрочить до сентября любые политические споры с целью выхода из экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что пришел в Верховную Раду, чтобы предложили путь выхода из экономического кризиса.

«Я обращаюсь и к власти, и к оппозиции – миллионы людей хотят вернуть надежду», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, невзирая на все противоречия, украинские политики способны преодолеть противоречия, и сегодня уже есть первые результаты такой совместной работы.

Президент отметил, что на сегодняшний день Украина возобновляет сотрудничество с Международным валютным фондом. Несмотря на серьезные удары, смогла выстоять банковская система Украины, отметил он.

В.ЮЩЕНКО призвал все политические силы наложить мораторий на любые противоречия. «Прошу утихомирить политические страсти и наложить мораторий на споры», - сказал он.

Глава государства напомнил, что президентская избирательная кампания начинается за четыре месяца до выборов. «Следовательно, предлагаю до сентября отсрочить любые, рассчитанные на получение досрочных политических дивидендов, действия», - сказал Президент.