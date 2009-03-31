Ющенко передал Литвину проект новой Конституции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО передал председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ проект новой Конституции и попросил рассмотреть его в парламенте как безотлагательный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

В частности, Президент сказал, что, пользуясь случаем произнести ежегодное обращение к Верховной Раде, он передает председателю Верховной Рады проект новой Конституции и просит его рассмотреть как безотлагательный.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что хочет, чтобы в государстве появилась Конституция не для политиков, а для народа. «Мы должны принять обновленный Основной Закон страны», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон о «О внесении изменений в Конституцию Украины» Президент внес в Верховную Раду в соответствии со статьями 93 и 154 Конституции Украины.

Представлять законопроект во время подготовки и рассмотрения в Верховной Раде будет заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК, заместитель главы Секретариата Президента Украины - Представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины Игорь ПОПОВ и заместитель главы Секретариата Президента Украины - Уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН.