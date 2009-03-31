Ющенко: правительство должен формировать парламент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что правительство должно формироваться исключительно парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая сегодня с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

В.ЮЩЕНКО, говоря о необходимости радикальной реформы публичной власти, подчеркнул, что Кабинет министров, наконец, должен получить самостоятельность.

«Именно правительство должно быть ответственным за обеспечение внутренней и внешней политики. Дуализм исполнительной власти должен быть, наконец, преодолен», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что выступает за исключительно парламентский способ избрания правительства без исключений и ограничений.

«Правительство должно формироваться из одного источника», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что политические силы, которые победили на парламентских выборах, должны назначать весь состав правительства и таким образом нести полную ответственность перед избирателями.